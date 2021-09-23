ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости

В нем говориться, что используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

Наказывать за среднюю скорость стали довольно давно, и практика применения таких камер расширялась. Первая камера фиксирует время проезда автомобиля, затем его фиксирует вторая камера, расстояние между ними известно, делим одно на другое - получаем среднюю скорость. Если она больше той, что установлена на данном участке дороги - штраф. Потом камеры научили одновременно фиксировать и моментальную и среднюю скорость. Дошло до курьезов водители начали получать по три штрафа за превышение скорости на одном участке дороги: с первой камеры, со второй, и за проезд между ними.

Напомним, что еще весной было дано указание МВД, согласно которому региональным подразделениям ГИБДД рекомендовалось исключить практику оформления средней скорости. Первыми от нее отказались в Подмосковье - еще в мае.

Такое решение вызвано тем, что у судов нет однозначного понимания, как расценивать такие штрафы. После громкого решения Верховного суда по такому делу, практика довольно обширна. Это решение было принято еще в 2019 году. Тогда автомобилист обжаловал вынесенный ему штраф за среднюю скорость в Смоленской области. Впрочем, и штраф был выдающийся: среднюю скорость автовладельцу измерили на участке длиной более 70 км.

Верховный суд тогда указал, что нарушение согласно постановлению Пленума Верховного суда характеризуется в том числе местом и временем его совершения. Материалы, формируемые автоматическими камерами, должны содержать эту информацию. Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо, в том числе и потому, что на данный участок может распространяться юрисдикция не одного суда, а нескольких.

В постановлении указан временной промежуток. Но превышение скорости - не длящееся нарушение. Поэтому в постановлении о штрафе должно быть указано точное время слишком быстрого движения.

К тому же водитель мог остановиться или съехать на объездную дорогу, в результате скорость в какой-то момент могла быть выше, а значит, по вменяемой части данной статьи водителя привлекать нельзя, указал ВС и направил дело на новое рассмотрение в Вяземский районный суд Смоленской области.

Однако этот суд не внял разъяснениям ВС. Он указал, что в законе время и место совершения нарушения не закреплены. Закреплены лишь обстоятельства. Похоже, постановление Пленума ВС для этого суда не указ. А что касается того, что скорость могла быть выше, то на это районный суд указал, что не может применять другую часть данной статьи, потому что она ухудшит положение нарушителя. Смоленский областной суд это решение поддержал.

Помимо судов Смоленской области исправно поддерживали штрафы за среднюю скорость суды Мурманской области, а также Татарстана.

Но большинство остальных судов при рассмотрении подобных дел в первую очередь ставило вопрос о месте и времени совершения нарушения. Не получив на него ответа, они отменяли штрафы. И такая практика расширялась. Понятно, что особого смысла выносить штраф, который позже будет отменен в суде, нет. Это и стало поводом для отказа от такого рода фиксации нарушений.

Чтобы применять подобный способ, необходимо его закрепить в законодательстве. Но при этом надо как-то обойти время и место совершения нарушения.

Впрочем, как считает адвокат Сергей Радько, среднюю скорость не требуется прописывать в законодательстве. Большинство камер, которое измеряет даже, так называемую, моментальную скорость, все равно измеряет среднюю. Просто делает это на очень коротком участке дороги за очень короткое время. Если расстояния между камерами измеряющими среднюю скорость будут не по несколько километров, то проблем с установлением времени и места нарушения возникать не будет.

В общем, сама практика установки камер средней скорости привела к тому, что от них пришлось отказаться. Мало того, что между ними могло быть несколько десятков километров, так их еще ставили на участках с разными ограничениями скорости. А это уже вообще никакой логике не поддается.