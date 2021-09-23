Машина комиссара полиции запрыгнула на крышу автобусной остановки

В Аргентине на днях произошло весьма необычное ДТП. На въезде в городок Колония Угэс водитель черной Toyota Corolla потерял управление, в результате чего оказался на крыше бетонной автобусной остановки.

Как сообщает местная пресса, за рулем Toyota был комиссар Луис Мартин, начальник отделения полиции Сан-Хосе, он спешил на службу. Выяснением причин аварии сейчас занимаются его коллеги. У них есть несколько версий произошедшего, но в целом картина ясна.

На мокрой дороге машину занесло, после чего она перелетала через ограждение, несколько раз перевернулась и, во время последнего кульбита, буквально запрыгнула на крышу остановки.

Водитель в аварии особо не пострадал - сообщается, что у него легкая травма головы, небольшие боли в районе запястья и шеи.