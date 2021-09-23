На сайте "РГ" - показ фильма о лауреате Нобелевской премии Иване Павлове

Фильм про великого русского ученого Ивана Петровича Павлова из цикла "Россия научная. Великие имена" входит в совместный проект АНО "Национальные приоритеты", телеканала "365 дней ТВ" и мультимедийного сервиса Okko. Премьера приурочена к дню рождения Ивана Павлова - знаменитого физиолога и первого российского лауреата Нобелевской премии, отмечаемого 26 сентября.

Проект о великих российских ученых запущен в рамках Года науки и технологий. Героями 10 выпусков стали Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Иванович Пирогов, Пафнутий Львович Чебышев, Иван Петрович Павлов, Сергей Иванович Вавилов, Николай Иванович Вавилов, Иван Михайлович Губкин, Виктор Михайлович Глушков, Лев Александрович Зенкевич, а также их современные последователи.

Новые эпизоды цикла выходят каждый четверг в мультимедийном сервисе Okko и в эфире телеканала "365 дней ТВ" в 21:00. Каждая серия рассказывает о достижениях великих исследователей и о том, как их изобретения повлияли на современную науку и нашу жизнь сегодня. Зрители фильма про Ивана Павлова узнают, как ученый открыл условные рефлексы, стал первым русским лауреатом Нобелевской премии и создал крупнейшую в мире физиологическую школу, не имеющую равных.

Фото: Пресс-служба Окко

Съемки документальных фильмов проходили в крупнейших научных центрах и институтах страны: МГУ, Московском авиационном институте, Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого, Объединенном центре ядерных исследований, Всероссийском институте растений, Национальном исследовательском университете ИТМО и многих других.

"Российская газета" предоставляет своим читателям эксклюзивную возможность посмотреть на нашем сайте фильм о великом соотечественнике Иване Петровиче Павлове, ставшем гордостью отечественной и мировой науки.