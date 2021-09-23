Аксенов отправил в отставку вице-премьера Совмина РК Кабанова

Глава РК Сергей Аксенов отправил в отставку заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики.

В документе отмечается, что Кабанов уволен с должности по собственному желанию. Ранее его отставку согласовал Госсовет Крыма.

Накануне был уволен и Михаил Храмов, бывший руководителем министерства строительства и архитектуры РК, деятельность которого курировал Кабанов.

Евгений Кабанов занимал пост зампреда Совета министров республики с 29 ноября 2018 года. До назначения он был депутатом Госсовета РК. С апреля 2014 года по август 2017 года возглавлял строительную компанию "ИнтерСтрой" (Севастополь). С июля 2017 года по октябрь 2018-го был генеральным директором фирмы "ДоброГород".

Весной 2021 года Кабанов победил по результатам предварительного голосования партии "Единая Россия" по одномандатному избирательному округу №21 (Евпатория, Черноморский район) и был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы. Однако в конце июля снял свою кандидатуру. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение правильным, ссылаясь на то, что, оставшись в кресле вице-премьер-министра правительства республики, курирующий реализацию ФЦП Кабанов сможет максимально сосредоточиться на этом участке работы.