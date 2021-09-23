При этом, используя франшизу далекой-далекой галактики, авторы вступили на ее безопасную территорию, заранее объявив, что все происходящие события не будут являться каноном, дабы сразу отгородиться от самых оголтелых фанатов, которые постоянно "сгорают" из-за вольного, по их мнению, обращения с наследием Лукаса, обвиняют всех подряд в ретконах и т.д.

Местные "Звездные войны" максимально оторваны от основных событий самой знаменитой фантастической саги - здесь ни разу не вспоминают про династии Скайуокеров и Палпатинов и не в курсе про приказ 66. Вместо этого создатели почти дословно цитируют некоторые культовые моменты из многовекового противостояния ситхов и джедаев, показывая тем самым, что история движется по спирали.

Фирменное "У меня плохое предчувствие насчет этого" и традиционные бескровные отрубания конечностей лайтсейберами, конечно же, тоже никуда не делись.

С отсылками в "Видениях" вообще полный порядок. К этому сильно располагает очень отличающаяся друг от друга анимация в каждой из серий. Один эпизод выглядит как оммаж к "Афросамураю", второй как будто списан с "Астробоя", в третьем - образ милой фурри-крольчихи явно написан под влиянием Studio Ghibli Хаяо Миядзаки. Можно даже рассмотреть референсы к "Скотту Пилигриму против всех", а где-то проглядывает "Призрак в доспехах". Пританцовывающий Боба Фетт также мог быть включен в сериал не просто так.

Визуальное разнообразие ценителям и художникам может показаться очень неровным по уровню исполнения, но оно однозначно выглядит очень стильно и необычно.

К сожалению, из-за неоднородности проекта часто страдает темп повествования для восприятия - многие эпизоды очень долго "разгоняются", даже с учетом скромного хронометража. Но в моменты кульминаций авторов хочется неистово хвалить - боевые сцены со световыми мечами поставлены лучше (и их больше), чем во всей новейшей трилогии.

Великолепно написанная музыка тоже украдет сердечко бывалого поклонника "Звездных войн" - Джон Уильямс может гордиться подобным обращением с его наследием.

Примечательно, что "Видения" вышли одновременно с "Что, если...?" от Marvel, но, в отличие от кинокомиксов, японские авторы не паразитируют на уже известных сюжетах (за исключением пары серий), а действительно демонстрируют свежий взгляд на привычную вселенную.

В итоге антология получилась хоть и неоднородной - некоторые эпизоды все же могут заставить заскучать, - но очень интересной в целом. Создатели, не желая влезать в канон, заранее сняли с себя ответственность. В результате продукт может увлечь куда более массовую аудиторию, не сдерживая себя в рамках одного лишь фан-сервиса. Ну и для любителей аниме, конечно же, этот проект к просмотру обязателен.

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