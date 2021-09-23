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23.09.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит Prius на водороде, но он будет не Fuel Cell

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Как известно, глава Toyota выступает с критикой электрокаров и против директив, заставляющих клиентов покупать эти машины. Но, отвергая - предлагай. И у японского автопроизводителя есть альтернатива: водородомобили.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В данном случае речь идёт не о системе топливных элементов, когда в результате реакции между кислородом и водородом выделяется электричество, а о двигателе внутреннего сгорания, который в качестве топлива использует Н2. Рабочий прототип уже есть - Toyota Corolla для гонок.

Аналогичный двигатель может появиться и на Toyota Prius. По данным Best Car, это произойдёт в 2025 году. Премьера нового гибрида с прежней силовой установкой состоится в следующем году.

Напомним, что изыскания в области ДВС на водороде проводит не только Toyota. Недавно стало известно, что Mazda работает над роторным мотором, который может "питаться" H2.

#Toyota