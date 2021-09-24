Кто обязан пройти техосмотр с 1 октября

Очередная новость, пугающая автовладельцев, распространилась в СМИ со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, который якобы указал, кто должен пройти техосмотр с 1 октября. Согласно этой новости, такая обязанность возникает у тех, у кого срок действия диагностической карты истек до 1 февраля этого года.

Но РСА такой информации не распространял. Тем более что она не соответствует действительности. Напомним, сейчас в Госдуму внесен законопроект, который делает техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов физических лиц добровольным. Но пока он не принят, формально обязанность проходить техосмотр и получать диагностическую карту у таких автовладельцев остается.

С 1 марта правительство продлило срок действия диагностических карт, срок которых истекал в период с 1 февраля по 30 сентября, на полгода. При этом закончиться этот срок мог не раньше 1 октября. Таким образом, на тех автовладельцев, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 февраля, эта отсрочка не распространялась.

По сути, с 1 октября должны пройти ТО те, у кого срок действия диагностических карт истекал в феврале, марте, апреле и мае. Если он истекал в июне, то карта действует до ноября.

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года.

Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за ее наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Таким образом, у таких автовладельцев обязанность пройти техосмотр есть, но если они этого не сделают, то ничего им за это не будет до 1 марта следующего года. Тогда вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты. Если раньше не вступит в силу закон, который сделает ТО для таких автовладельцев добровольным.