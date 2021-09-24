В Хабаровском крае возобновили поиски на месте падения Ан-26

В Хабаровском крае с рассветом возобновились поисковые работы на месте крушения транспортного самолета Ан-26. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, сегодня спасатели будут помогать следственной группе, которая накануне вечером прибыла в район катастрофы.

"На месте базирования группировки развернут палаточный лагерь. Все необходимое снаряжение и продовольствие было доставлено к месту с помощью вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В течение дня спасатели оборудуют вертолетную площадку", - говорится в сообщении ведомства.

Рухнувший самолет нашли в четверг на склоне горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике, в 38 километрах южнее Хабаровска. Спасатели добирались туда пешком пять часов. До наступления темноты им удалось обнаружить тело одного из членов экипажа. Остальные пять человек, находившихся на борту Ан-26, также погибли. Помимо этого был найден бортовой самописец, его расшифровкой займутся специалисты МАК.

Напомним, что 22 сентября самолет Ан-26, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы", выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно перестало выходить на связь. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

По факту авиакатастрофы расследуется уголовное дело. Среди возможных причин крушения специалисты называют ошибку пилотирования и погодные условия.