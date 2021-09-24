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24.09.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе полицейских обвинили в халатном надзоре за осужденным

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Двум сотрудникам кузбасской полиции предъявлено обвинение в халатности, допущенной при надзоре за бывшим заключенным, который арестован по подозрению в убийстве двух девочек в Киселевске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские должны были осуществлять надзор за Виктором Пестерниковым, имеющим судимость за сексуальное насилие. 7 сентября 2021 года он признался в изнасиловании и убийстве 10-летних школьниц.

"РГ" писала о том, что после этого по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантам - сотрудникам территориального отдела внутренних дел - предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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По данным следствия, Пестерников в апреле 2009-го был осужден на десять лет за насильственное преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019-го, освободившись из колонии, он был поставлен на административный надзор и до апреля 2027 года должен был соблюдать ряд ограничений. Однако установлено, что бывший заключенный переехал на постоянное место жительства в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики.

Две девочки пропали в Киселевске 6 сентября. Их тела были обнаружены в заброшенном доме на следующий день.

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