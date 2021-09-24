В Томске осудили хозяйку пилорамы, где сгорели 12 работников

Асиновский городской суд Томской области признал директора компании "Грин Вуд" виновной в гибели 12 работников при пожаре.

Трагедия произошла на территории лесопилорамы в поселке Причулымский, где на заготовке древесины трудились мигранты. Ночью одноэтажный барак, в котором проживали работники, загорелся. Шансов на спасение у спавших лесорубов практически не было.

Пожар развивался молниеносно. В результате ЧП погибли 11 иностранных граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Их тела спасатели нашли при разборе завалов.

В отношении директора компании "Грин Вуд" было возбуждено несколько уголовных дел.

- Подсудимая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере деревопереработки на территории города Асино Томской области, организовала проживание работников организации в здании, не отвечающем требованиям безопасности, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Суд признал собственницу пилорамы виновной в случившемся и приговорил к четырем годам колонии-поселения.