В Томске задержали главу компании, где при пожаре погибли 12 человек

В Томске правоохранители задержали директора лесозаготовительной компании, работники которой погибли при пожаре в поселке Причулымский Асинского района.

- Ее задержали в Томске, завтра будет решаться вопрос о мере пресечения, - подтвердила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

Напомним, трагедия на лесозаготовительном предприятии, учредителями которого являются граждане Китая, произошла 21 января. Рано утром загорелся деревянный одноэтажный барак, в котором жили рабочие из Узбекистана. Двум лесорубам удалось выбраться из здания. 12 человек погибли.

Возможной причиной пожара в ветхом здании, не предназначенном для проживания, могло стать использование электрообогревателей для отопления, а также некачественная электропроводка. По факту гибели людей томский СК возбудил уголовное дело. Его расследование находится на контроле в центральном аппарате СУ РФ.

По информации Генерального консульства Узбекистана, 26 января в Ташкент были доставлены тела 10 граждан Узбекистана, погибших в поселке Причулымский. Тела еще двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.