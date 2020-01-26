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26.01.2020 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске задержали главу компании, где при пожаре погибли 12 человек

Текст: Татьяна Кузнецова

В Томске правоохранители задержали директора лесозаготовительной компании, работники которой погибли при пожаре в поселке Причулымский Асинского района.

- Ее задержали в Томске, завтра будет решаться вопрос о мере пресечения, - подтвердила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

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Напомним, трагедия на лесозаготовительном предприятии, учредителями которого являются граждане Китая, произошла 21 января. Рано утром загорелся деревянный одноэтажный барак, в котором жили рабочие из Узбекистана. Двум лесорубам удалось выбраться из здания. 12 человек погибли.

Возможной причиной пожара в ветхом здании, не предназначенном для проживания, могло стать использование электрообогревателей для отопления, а также некачественная электропроводка. По факту гибели людей томский СК возбудил уголовное дело. Его расследование находится на контроле в центральном аппарате СУ РФ.

По информации Генерального консульства Узбекистана, 26 января в Ташкент были доставлены тела 10 граждан Узбекистана, погибших в поселке Причулымский. Тела еще двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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