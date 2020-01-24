В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии возросло до двенадцати, сообщили в региональном СК.

Накануне сотрудники следственного управления по Томской области совместно с криминалистами Следственного комитета РФ и представителями МВД Узбекистана, прибывшими в регион, провели дополнительный осмотр пожарища. Во время тщательного осмотра специалистам удалось обнаружить останки двенадцатого погибшего.

По предварительным данным, все погибшие на пожаре являлись работниками ООО "Грин Вуд" - китайской фирмы, которая арендовала в Асиновском районе пилораму и занималось лесозаготовкой. Большинство погибших - граждане Узбекистана, работавшие на предприятии. В пресс-службе СУ СК РФ по Томской области отметили, что личности погибших будут установлены после проведения всех необходимых судебных медицинских и генотипических экспертиз. Кроме того, следственные органы сейчас разыскивают директора компании.

Напомним, деревянный одноэтажный барак, в котором жили иностранные рабочие с лесопилки, сгорел 21 января рано утром, когда лесорубы крепко спали. Возможной причиной пожара в ветхом здании, не предназначенном для проживания, могло стать использование электрообогревателей для отопления, а также некачественная электропроводка. Точную причину гибели 12 человек предстоит установить следователям - это резонансное дело находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.