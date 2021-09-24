Спасатель рассказал, почему погибших альпинистов оставили на Эльбрусе

Спускать тела погибших в экстремальных погодных условиях - прямая угроза для спасателей. Об этом заявил заместитель начальника Эльбрусского ВПСО Альберт Хаджиев, чьи слова приводит KP.RU.

- Тела погибших при такой погоде спускать не будем, это - прямая угроза жизни спасателей. Как только погода чуть улучшится, сразу спустят. Спасателям было трудно добраться до этого места. Во-первых, на этой местности - ветер до 75 метров в секунду, температура где-то минус 20-25. При такой температуре человек превращается в ледышку, - заявил он.

По его словам, группа была зарегистрирована, однако им не повезло с погодой. К тому же они не повернули назад, когда это стоило сделать.

- Туристы направились туда в плохую погоду, чего не стоило делать, конечно. Может с утра погода была более менее нормальная, но в момент подъема сильно подпортилась. Им надо было возвращаться назад, когда они увидели, что портится погода. Вот и все. А альпинисты вместо этого пошли наверх. Это было авантюрно с их стороны. У каждого свои тараканы в голове: кто-то идет ради адреналина, а кто-то заработать хочет, - считает заместитель начальника Эльбрусского ВПСО Альберт Хаджиев.

Он также отметил, что это не первый подобный случай, когда восходители, пренебрегая предостережением, отправляются наверх. Часто это приводит к чрезвычайным происшествиям.

Напомним, 23 сентября группа из 19 человек попала пургу на Эльбрусе. Во время подъема одной из участниц восхождения стало плохо, позже она погибла. Другой альпинист сорвался со склона и сломал ногу. Восходители остались на горе, где разыгралась снежная буря с порывами ветра до 40-70 метров в секунду и температурой до -20 градусов. В результате погибли пять человек, 11 находятся в больнице.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии, двое пострадавших при восхождении находятся в реанимации.