В Минске пояснили действие нового указа о банковских счетах

Возможность бесплатно совершать открытие и закрытие базового счета; зачисление на него выплат социального характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, а также переводы денежных средств между базовым счетом назвал национальный регулятор основной отличительной особенностью базового счета от обычного расчетного банковского счета.

Поясняя действие президентского указа "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", принятого накануне, финансисты уточнили, что нововведение предоставляет также возможность осуществлять расчеты за товары и услуги, в том числе в сети интернет или через ЕРИП, при использовании платежных инструментов или систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, возможно и переоформление текущего счета в базовый счет и обратно; иные операции, установленные Национальным банком.

Для физлиц обязательность открытия базового счета, подчеркнули в банке, предусмотрена только в случаях, когда они желают или обязаны в соответствии с актами законодательства получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме, добавили в банке. Наряду с этим указ не ограничивает возможности по получению социальных выплат в наличной форме через почтовые отделения.

Кстати, переход от действующей практики получения указанных выплат к новой форме, как уже сообщал "СОЮЗ", будет осуществляться постепенно до 1 июля 2025 года.

Новый документ, обращают внимание специалисты, "предоставляет право физическому лицу на открытие одного базового счета в банковской системе и выбор банка для обслуживания из числа банков, открывающих базовые счета". При этом констатируется, что наличие базового счета "не ограничивает право физического лица на открытие в банках иных счетов и использование различных платежных инструментов в соответствии с банковским законодательством".

Следует уточнить, что владельцам базового счета банки могут предоставлять доступ к нему посредством банковской платежной карточки только национальной платежной системы, кобейджинговой карточки двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент Беларуси, либо иного белорусского платежного инструмента.

Что касается работодателей, то финансисты отметили, что современные банковские технологии позволяют им быстро и с максимальным исключением ручного труда формировать реестры своих работников для такого перечисления вне зависимости от банка, в котором открыт счет получателя.

Для этого достаточно направить в обслуживающий работодателя банк одно сводное платежное поручение на перевод денежных средств в пользу разного количества работников, как имеющих счета в банке-отправителе или разных банках, так и получающих наличные денежные средства в различных банках без открытия им счетов.

"Принятые решения улучшат защиту законных прав и интересов потребителей платежных услуг в части свободного выбора таких услуг, будут способствовать минимизации расходов граждан по наиболее востребованным банковским операциям, а также стимулировать конкуренцию в банковской системе страны", - резюмировали в Национальном банке, на данные которого ссылается БЕЛТА.