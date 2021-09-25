В Херсонесе показали "золото скифов", найденное на трассе "Таврида"

Золотые украшения, оружие, стеклянную посуду и керамику, найденные археологами на месте строительства севастопольского участка трассы "Таврида" впервые показали в Херсонесе Таврическом. Настоящим открытием для ученых стал нетронутый черными копателями могильник Фронтовое-3 I-IV веков нашей эры. Он дал исследователям обширные сведения о варварских народах, которые населяли окрестности античного Херсонеса. Более 20 тысяч предметов, среди которых 166 золотых украшений, нашли во время раскопок сотрудники Института археологии РАН.

- Основная идея выставки - показать место Херсонеса как главного проводника римской культуры и цивилизации в варварский мир Северного Причерноморья, - сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров. - Это первый результат больших российских археологических работ в Крыму новейшего времени.

В могильнике Фронтовое-3 ученые исследовали более 300 могил и около 100 погребений. По словам Макарова, уникальная сохранность вещей позволяет представить культурную ситуацию того времени так, как ни на одном другом памятнике археологии.

- Могильник очень богатый и сильно милитаризованный, найдено большое количеству предметов вооружения и золота, - рассказала ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Анна Мастыкова. - Среди находок - 24 меча, 323 стеклянных сосуда, более 600 изделий из керамики, 15 тысяч бус и 2000 других различных предметов.

На выставке в Херсонесе представлены золотые предметы из мужских и женских погребений. Одно мужское захоронение поставило ученых в тупик. Мужчина был похоронен с мечом в ножнах с золотой обкладкой, золотым браслетом и золотой амулетницей, в которой находились две фаланги пальцев подростка около 17 лет.

- Если предположить, что это мощи святых, то это совершенно нехарактерно для этого периода - II века нашей эры, - говорит Мастыкова. - Мы пока в полном недоумении, чьи это фаланги. Материалы из этого погребения мы предложим для генетического исследования.

В женских могилах найдены двурогие лунницы, серьги, амулетницы из золота, которые свидетельствуют о том, насколько сильным было римское влияние на варварское население полуострова.

Датировать могильник Фронтовое-3 помогли более 40 монет. Они относятся к периоду "скифских войн" середины III века. Анна Мастыкова подчеркнула, что ученые достоверно не знают, какие именно народы населяли Крым в это время. В 1960-х годах их называли средними или поздними скифами, но это определение лишь условное. Науке только предстоит выяснить, кто здесь жил, на каком языке они говорили, кем себя считали. Возможно, на эту загадку прольет свет исследование ДНК найденных останков.

На выставке также представлены находки из могильника Киль-Дере. Он находился на белой скале, которая возвышалась над Инкерманской долиной. Ученые считают, что здесь покоилась знать. Большую часть захоронений разграбили черные копатели, только 20 из 400 могил остались нетронуты. Здесь археологи нашли 74 надгробные стелы с изображениями лиц и фигур людей.

Третья часть экспозиции - предметы византийского периода, найденные во время разведки в 2020 году на месте будущего историко-археологического парка возле Херсонеса. Сейчас на этой территории проходят комплексные археологические раскопки, которые дали ученым массу сведений о жизни пригородов античного города.

- Музеи Крыма многое потеряли, когда часть коллекции с драгоценными вещами осталась в Европе, - отметил Николай Макаров. - Но появились новые материалы. Это немалое прибавление, со временем мы компенсируем утраты, которые произошли.

Все находки будут переданы музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Как рассказала директор музея Елена Морозова, выставка будет работать в течение двух месяцев. В будущем эти предметы войдут в постоянную экспозицию Херсонеса.