АвтоВАЗ начал выпуск Lada без "тревожной кнопки"

Из-за нехватки электронных компонентов Евразийская экономическая комиссия рассмотрела вопрос о возможности выпуска автомобилей без системы вызова экстренных служб.

В целях сохранения объёмов производства и рынка ЕЭК разрешила производить машины без ЭРА-ГЛОНАСС . Стало известно, что АвтоВАЗ приступил к сборке Lada без этого комплекса.

Об этом сообщает сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на письмо, разосланное автопроизводителем дилерам марки. В документе прописывается, что в дополнение к договору купли-продажи клиент подписывает также дополнительное соглашение, которое регламентирует в дальнейшем обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС.

Пока не определены порядок и сроки процедуры дооснащения комплексом. По предварительной информации, установить ЭРА-ГЛОНАСС нужно будет до середины 2022 года.

АвтоВАЗ возобновил работу всех сборочных линий на прошлой неделе. До этого сборка машин работала с периодическим введением режима простоя из-за отсутствия компонентов антиблокировочной системы, поставляемой компанией Bosch.