Duster получил эффектный обвес, но он стоит почти четверть самого кроссовера

Тюнинг-ателье Prior Design представили кит для Dacia Duster, который превратил немного скучный кроссовер в автомобиль с внешностью спорткара.

В тюнинг-кит входят расширители колёсных арок, накладки на пороги, передний бампер со сложной пластикой, задний бампер с вертикальными воздухозаборниками, диффузором под двойной глушитель, спойлер.

Система выхлопа, колёсные диски, тормозные суппорты красного цвета и каркас безопасности, который можно увидеть на официальных фото, в комплект не входят.

Тюнинг-кит совместим с Dacia Duster от 2018 года выпуска. Цена - 2 999 евро плюс 299 евро за спойлер. Цена кроссовера в Германии - 11 990 евро.

В России модель предлагается под брендом Renault. Купить Duster можно по цене от 1 017 000 до 1 509 000 рублей.