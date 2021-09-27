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27.09.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Duster получил эффектный обвес, но он стоит почти четверть самого кроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: Prior Design Фото: Prior Design
Фото: Prior Design

Тюнинг-ателье Prior Design представили кит для Dacia Duster, который превратил немного скучный кроссовер в автомобиль с внешностью спорткара.

Фото: Пресс-служба Renault.
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В тюнинг-кит входят расширители колёсных арок, накладки на пороги, передний бампер со сложной пластикой, задний бампер с вертикальными воздухозаборниками, диффузором под двойной глушитель, спойлер.

Система выхлопа, колёсные диски, тормозные суппорты красного цвета и каркас безопасности, который можно увидеть на официальных фото, в комплект не входят.

Тюнинг-кит совместим с Dacia Duster от 2018 года выпуска. Цена - 2 999 евро плюс 299 евро за спойлер. Цена кроссовера в Германии - 11 990 евро.

В России модель предлагается под брендом Renault. Купить Duster можно по цене от 1 017 000 до 1 509 000 рублей.

Фото: Prior Design
#Renault