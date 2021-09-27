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27.09.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Genesis рассказал, когда дебютирует новый электрический кроссовер

Текст: Юрий Зубко

Премиум-бренд Genesis анонсировал премьеру нового электрического кроссовера. GV60 покажут уже 30 сентября.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Отметим, что внешность модели не является секретом - корейцы продемонстрировали машину еще 19 августа. Но вот о технических подробностях не было сказано ничего. Ожидается, что в четверг нам все и расскажут.

GV60 создан на платформе E-GMP, как и Ioniq 5 и Kia EV6, поэтому можно ожидать, что на одном заряде кроссовер Genesis сможет проезжать не менее 380 км.

На GV60 дебютировал новый шильдик с орнаментом гильош и толщиной, уменьшенной почти на 80%.

Кроссовер получил так называемую "Clamshell Hood" - панель, объединяющую капот и передние крылья, благодаря чему минимизировано количество зазоров и повышено ощущение "гладкости" передней части.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что GV60 также обзаведется Face Connect - машина будет узнавать владельца по лицу. "Глазом" системы является камера ближнего инфракрасного диапазона, которая может "видеть" даже ночью или в дождливую погоду.

#Genesis