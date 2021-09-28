Безруких: Талант не имеет ничего общего с попытками выраcтить гения

Нужно ли "растить" гениев? Почему учителям необходимо изучать возрастную физиологию? Стоит ли задавать домашние задания сразу после летних каникул? На вопросы "Российской газеты" отвечает академик Российской академии образования, профессор Марьяна Безруких.

К переходу из школы в вуз тоже нужно адаптироваться. Подросткам в такие периоды нужна поддержка. Фото: PhotoXPress

Марьяна Михайловна, учебный год начался с сенсации: студенткой МГУ стала восьмилетняя девочка. Это далеко не первый подобный феномен. Но зачастую такие резкие "взлеты" заканчиваются болезненными "падениями". Что делать, если родители заметили у сына или доччери выдающиеся способности? Как вырасить гения, но при этом не лишать ребенка детства?

Марьяна Безруких: Это вопрос вопросов. Действительные гении рождаются редко, не заметить их сложно: отличительная особенность гения - непреодолимое стремление заниматься своим делом. Творческие способности, как правило, проявляются в раннем возрасте, другие таланты - к 10-12 годам.

Но истинный талант не имеет ничего общего с популярной сегодня "дрессировкой" маленьких детей и попытками искусственно вырастить "гения". Известный американский психолог Льюис Термен, посвятивший свою жизнь изучению одаренности, сформулировал несколько важных советов для родителей, которые заметили одаренность своего ребенка: "Не ставьте своего ребенка в положение вундеркинда. Не заставляйте выставлять себя на показ. Позвольте ему нормально общаться в играх. Поощряйте его хобби. Предлагайте лучшие книги, но помните, что книги - это еще не все". К этим советам стоит прислушаться.

Мы много говорим о подготовке детей к школе, но с началом учебы первоклашке требуется ничуть не меньше внимания. Как помочь ему в первые школьные месяцы?

Марьяна Безруких: Скажу так: чем меньше у ребенка негативного опыта предшкольного обучения, тем легче проходит адаптация в школе. Все зависит от того, насколько адекватной была подготовка, не переусердствовали ли родители и воспитатели. Ведь сегодня редкая семья не включена в эту гонку: кружки, секции, курсы. Есть даже дошкольный университет. При этом не так важно, что ребенок умеет уже считать и читать: на длинной дистанции школьного обучения выигрывает, как правило, тот, кто хочет учиться, у кого нет страха ошибки.

Специалисты различают физиологическую адаптацию - к новому ритму жизни, режиму, нагрузкам и психологическую - к новой роли ученика, к сверстникам, к новым правилам поведения. Многое здесь зависит от учителя, его умения сделать учебу интересной, увлекательной и результативной. Ведь мотивация учиться поддерживается двумя факторами - "интересно" и "получается". Есть несколько простых правил, облегчающих адаптацию детей в школе: рациональный режим, полноценный сон (10-11 часов), активный отдых: 1,5-2 часа, и лучше - на воздухе, здоровое питание, отсутствие перегрузок - в первые полгода лучше бы обойтись без дополнительных занятий. И главное - спокойные, улыбающиеся взрослые рядом.

Как понять, что ребенку сложно в школе?

Марьяна Безруких: Чаще всего это нарушение концентрации внимания, резкое снижение работоспособности: только сел за уроки, уже устал. Вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение. Вообще, первые месяцы в школе должны быть "вводным курсом", чтобы ребенок освоился в пространстве класса, в смене видов деятельности, в требованиях учителя, темпе работы и во многом другом. Кстати, физиологическая адаптация продолжается 1,5-2 месяца, а не несколько дней, как думают многие. А у часто болеющих детей или имеющих особенности развития, может затянуться на полгода, а то и на год. Психологическая адаптация чуть короче - 3-4 недели. Но есть дети, для которых и этот процесс проходит очень сложно.

В первый класс берут с 6,5 лет. Это оптимальный возраст?

Марьяна Безруких: Он обозначен как нижний порог поступления в первый класс. Но примерно для трети детей этого возраста школьные нагрузки еще чрезмерны: у них недостаточно сформирована речь, моторика, внимание, память. Это подтверждает большое исследование, которое проводится сейчас в Институте возрастной физиологии РАО. Таким детям стоит начинать обучение в семь, а то и в восемь лет. Закон это допускает.

Одно время была очень популярна книга японца Масару Ибука "После трех уже поздно": о том, что все самое важное формируется в ребенке до трех лет. Не успели - не видать вам гения, вырастет неуч и маргинал. Миф?

Марьяна Безруких: Эта книга в нашей стране по-прежнему бестселлер, но стоит понимать: она была написана почти полвека тому назад. Научные представления о развитии ребенка с тех пор кардинально изменились. В дошкольном возрасте действительно идет интенсивное развитие мозга и всех познавательных процессов, и это, конечно же, не прекращается в три года. Наоборот: возможности мозга к постижению нового расширяются. А значит, после трех совсем не поздно. Именно после трех лет у ребенка формируются познавательные интересы, развивается эмоциональный интеллект. Более того, развитие мозга продолжается... до 25 лет.

Действительные гении рождаются редко. Отличительная особенность гения - непреодолимое стремление заниматься своим делом

Эксперты утверждают: после летних каникул и при переходе из начальной школы в основную сильно проседает качество подготовки детей, они как будто теряют интерес к учебе. Как действовать родителям и учителям?

Марьяна Безруких: В пятом классе не только сильно меняется организация учебного процесса. У детей в этом возрасте начинается один из самых сложных периодов развития - период полового созревания. Перестройки, которые происходят в организме ребенка, и прежде всего в его мозге, влекут проб-лемы с вниманием, памятью и т.д. Многие дети скатываются на "тройки". А взрослые считают, что ребенок просто ленится, не хочет "постараться". Результат - конфликты, скандалы. А подросткам в этот период как воздух нужна поддержка.

Что касается летних каникул, то после любого длительного перерыва в учебе организм вынужден привыкать заново. И адаптация здесь может занять 3-4 недели.

Так может быть, первый месяц после лета, например, не задавать домашних заданий? Или нужно сразу включаться в ритм?

Марьяна Безруких: Вы правы. Такие рекомендации - по постепенному включению детей в режим учебных нагрузок - существуют для первоклассников. Это и сокращенные уроки, и отсутствие домашних заданий, и запрет на отметки. Но все мы знаем, как эти рекомендации соблюдаются. Причем ни для кого не секрет, что в первые недели детей любого возраста "не собрать": они словно забыли все, чему их учили. И тем не менее каждый год одно и то же. Что имеем? Так называемые академические достижения детей незначительны, все приходится изучать и отрабатывать заново, а физическое и психологическое напряжение только осложняет и удлиняет период адаптации.

Вопрос домашних заданий - родительская боль. В начальной школе их быть не должно, но они есть. На выходные - задают. На лето - список книг. Какая вообще допустима домашняя нагрузка?

Марьяна Безруких: Действительно, "битва за домашку" - настоящие подвиги родителей, полностью погруженных в процесс, и настоящие страдания детей. Требование работать без домашних заданий в первом классе не случайно: задания лучше выполнять, если рядом есть взрослый, который может объяснить, подсказать. И лучше, если объяснение будет таким же, какое дает учитель. Но редкий родитель так сможет. В итоге у взрослого - раздражение, у ребенка - непонимание, потому что "Марьиванна объясняла не так". Слезы, крик... Кроме того, домашку чаще всего делают вечером, когда работоспособность ребенка на нуле. Можно отдельно обсуждать постоянно растущий объем домашних заданий, можно ссылаться на программы, стандарты, но причина только одна: неэффективная работа в классе.

Почему так происходит?

Марьяна Безруких: Это проблема функциональной грамотности, квалификации педагога и умения организовать процесс обучения. К сожалению современный педагог мало знает о функциональных особенностях работы мозга ребенка. Я говорю это с полной ответственностью, опираясь на большое исследование среди более 60 тысяч педагогов в 15 регионах страны, которое мы провели в прошлом году. Оказалось: больше 90% педагогов руководствуются не современными данными о развитии и деятельности мозга, а "нейромифами". Неудивительно: курс возрастной физиологии, который может дать эти знания, сначала постоянно сокращался, а теперь и вовсе исчез из перечня обязательных дисциплин в подготовке педагогов. А это аналогично исключению курса анатомии из подготовки врача.

Вопрос ребром

Марьяна Безруких: Первые месяцы в школе должны быть "вводным курсом", чтобы ребенок мог освоиться. Фото: Аркадий Колыбалов

Как заставить ребенка делать домашку?

Марьяна Безруких: Заставить ребенка что-то делать можно только высокой ценой напряжения, физического и психического здоровья. К сожалению, многих родителей и педагогов это не пугает и не останавливает, так как результаты видны не сразу. Хотя иногда бывает и сразу, но кто же связывает частые ОРВИ с неадекватными требованиями в школе? А вот заинтересовать и правильно организовать выполнение домашних заданий можно. Правила выполнения домашних заданий совсем не сложны. Оптимальное время для их выполнения - с 15 до 17 часов. Продолжительность одного "блока" работы - 15-20 минут, затем - короткий перерыв на 5-7 минут: можно сделать разминку, выпить сока или съесть половинку яблока.

Количество таких блоков нужно прибавлять постепенно, так, в первом классе их не должно быть больше двух. В дальнейшем после каждых трех блоков необходим перерыв не менее чем на час, который хорошо бы провести на воздухе. Начинать работу нужно с самого легкого задания, чтобы ощущение успеха помогло справиться с более трудными. Важно: сидеть за спиной у ребенка не стоит. Нужно разобрать все, что непонятно и оставить школьника работать самостоятельно. Просто он должен знать, что вы рядом и всегда готовы помочь. Не нужно выполнять работу на черновике - это двойная нагрузка. Главное, не спешить, не показывать свое раздражение, если не все получается. Ребенок имеет право на ошибку.