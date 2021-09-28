В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов

Новые камеры, способные отслеживать передвигающихся с нарушением звукового режима автомобилистов и мотоциклистов, начали тестировать в Москве. Устройства оборудованы четырьмя микрофонами и датчиком движения, который поможет отслеживать любителей пошуметь и по ночам.

Как сообщает "КоммерсантЪ", пока это единичные приборы, установленные в самых шумных местах - в частности, на Чистых Прудах, жители которых чаще других жалуются на дискомфорт. А для широкого применения камеры должны еще пойти сертификацию в Росстандарте. Но уже известно, что штрафы, которые будут получать москвичи и гости столицы за шумную езду, будут содержать панорамное фото и информацию об уровне произведенного шума.

Напомним, ввести штрафы для автомобилистов и мотоциклистов, любящих с шумом прокатиться по ночным улицам Москвы, предложил мэр Сергей Собянин после многочисленных жалоб жителей. Мосгордума поддержала его предложение.