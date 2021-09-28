Синоптики назвали регионы, где ожидаются метели

В центр европейской территории, как рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре, идет долгожданное потепление. К концу недели есть надежда на установление хоть и запоздалого, но "бабьего лета". А вот на Урале и Сибири уже репетиция зимы.

"Здесь уже прошли снегопады и отмечались зимние проявления непогоды: например, Томск сковала гололедица", - сообщается на сайте "Метеовести". Скользко было и в Кемеровской области, местами здесь бушевали самые настоящие метели, добавляют синоптики.

Сейчас в Сибири погода улучшилась. Зато ноябрь, не дожидаясь календаря, наступил на Южном Урале и в Предуралье. Снег пошел в Башкирии, Перми.

Причиной такой холодной погоды стал мощный антициклон, охвативший северную половину Евразии. Здесь стали развиваться волновые циклоны. "Сегодня один из таких вихрей накроет Прибайкалье и юг Красноярского края, а другой продолжит засыпать снегом Челябинскую и Курганскую области", - предупреждают синоптики. Сильный ветер ещё добавит ненастья.

Продолжится начавшийся вчера снегопад в Магнитогорске. К концу дня в городе может сформироваться временный снежный покров высотой порядка 10-12 см. При этом обычно первые сугробы там появляются в конце второй декады октября.

Завтра погода начнет налаживаться: солнце прогреет воздух в Магнитогорске до +6°. К выходным вообще распогодится - днём ожидается до +12°.

Зона ненастья сместится на восток. Так, в Томске в четверг снова начнутся дожди, переходящие в снег, и похолодает до +4...+6°. Ночью и утром здесь также может появиться временный снежный покров.

Вчера Росгидромет и Гидрометцентр представили вероятностный прогноз погоды на холодный период года.

В целом зима в России будет стандартной - со снегом и морозами. Теплее обычного зима ожидается на севере Урала, в Сибири и в Якутии. На остальной территории России температура прогнозируется в пределах климатической нормы.