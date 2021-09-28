В правительстве Польши придумывают, чем напугать Еврокомиссию

Напомним, что Брюссель заморозил выплату Польше почти 24 миллиардов евро из фонда восстановления экономики. Рассмотрение польского плана расходования этих средств, который должен был быть принят еще до 1 августа, отложено на неопределенный срок. И еврокомиссар по экономике Паоло Джентильони недвусмысленно дал понять, что это - следствие неисполнения Польшей решения Европейского суда в Люксембурге. От поляков требуют остановить работу созданной в 2018 году дисциплинарной палаты для членов Верховного суда Польши, которая может привлекать судей к дисциплинарному взысканию вплоть до отстранения от должности. Варшаву обвинили в нарушении принципов правового государства из-за проводимой властями судебной реформы. Но поляки, зная, что у Брюсселя нет никаких реальных рычагов влияния на страны-члены союза, игнорировали все претензии и продолжали реформировать суды по своему усмотрению, пока в Еврокомиссии не созрело решение наказывать непокорных деньгами.
И вот, как стало известно польским журналистам, Варшава решила нанести ответный удар. Кроме иска рассматривается также вариант польского вето на принятие тех решений, которые требуют единогласного одобрения всех стран-членов. "У нас уже собран и систематизирован каталог проектов, которые мы можем заблокировать, особенно, если для их принятия требуется единогласное одобрение", - сообщил источник Dziennik Gazeta Prawna в правительстве. И хотя в Варшаве уже готов план польских уступок Еврокомиссии в вопросе судебной реформы, поляки не были бы поляками, если бы сдались без боя.