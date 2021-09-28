Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале напомнил, какие ключевые законы вступают в силу в октябре. В частности, речь об удобстве вакцинации.

Прививка в удобном месте

В соответствии с новым законом, профилактические прививки, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет делать не только в государственных, но и в частных клиниках.

"Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют", - объяснил Володин.

Он напомнил, что именно от доступности медуслуг зависит качество здравоохранения в целом.

Согласно закону, речь идет о двух документах - Национальном календаре профилактических прививок и Календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Уточняется, что частная клиника должна участвовать в системе ОМС.

Защита от необдуманных вложений

Еще одно новшество, вступающее в силу в следующем месяце, направлено на защиту неквалифицированных инвесторов. Вячеслав Володин отметил, что это стало особенно актуально после падения доходности по депозитам, когда на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. Так, есть прогноз, что к октябрю число розничных инвесторов превысит 14 млн человек. Как следствие, растет и число пострадавших от необдуманных вложений, констатировал спикер.

Он напомнил, что, в соответствии с изменениями, перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. "Это повысит финансовую грамотность людей, - считает парламентарий, - и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства".

Согласно новому закону, без тестирования неквалифицированный инвестор сможет приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты - например акции, включенные в котировальные списки, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), ипотечные облигации.

При этом финансовые организации обязаны будут предоставлять гражданам полную и достоверную информацию о сделке и ее возможных рисках. А Центробанк сможет ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами.

Другие новые законы

Вячеслав Володин напомнил и о других новых нормах, которые начнут действовать в октябре. В частности:

- повысят зарплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. На 3,7% будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту.

- гражданам гарантируют бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса в Интернете.

- выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет будут зачислять только на карту "Мир". Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

- С 28 октября произойдут изменения в госрегистрации недвижимости. В частности, подавать документы о госрегистрации прав в регистрационный орган можно будет через нотариуса.