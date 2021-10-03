Рост продаж Tesla превысил ожидания аналитиков

В третьем квартале этого года Tesla продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, увеличив количество поставок на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч машин, сообщает Bloomberg.

Так много компания Илона Маска не отгружала ни за один квартал в своей истории, и рост наблюдается уже шестой квартал кряду.

Стоит отметить, что такие результаты Tesla демонстрирует на фоне дефицита электронных чипов.

Кстати, эксперты подсчитали, что обороты автопроизводителей по всему миру по итогам 2021 года в сумме упадут на 210 млрд долларов, превысив вдвое первоначальный прогноз потерь, который аналитики давали весной.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Tesla подает в суд на владельца электрокара за посягательство на репутацию.