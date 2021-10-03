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03.10.2021 19:00
Рубрика: Легковые авто

Рост продаж Tesla превысил ожидания аналитиков

Текст: Юрий Зубко
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В третьем квартале этого года Tesla продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, увеличив количество поставок на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч машин, сообщает Bloomberg.

Фото: www.facebook.com/CityofMariettaGA
Возле сервисного центра сгорел электрокар Tesla Model S

Так много компания Илона Маска не отгружала ни за один квартал в своей истории, и рост наблюдается уже шестой квартал кряду.

Стоит отметить, что такие результаты Tesla демонстрирует на фоне дефицита электронных чипов.

Кстати, эксперты подсчитали, что обороты автопроизводителей по всему миру по итогам 2021 года в сумме упадут на 210 млрд долларов, превысив вдвое первоначальный прогноз потерь, который аналитики давали весной.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Tesla подает в суд на владельца электрокара за посягательство на репутацию.

#Tesla