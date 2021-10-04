Задержан директор компании, чей автобус попал в ДТП в Хабаровском крае

СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области объявило о задержании директора компании, которой принадлежал попавший в аварию автобус.

Напомним, авария случилась 3 октября на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. Пассажирский автобус ехал в Хабаровск.

В понедельник, 4 октября, в СК рассказали, что в производство следователей регионального управления СК передано уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.

- На сегодняшний день остаются госпитализированными двое человек, которым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Остальные пострадавшие выписаны для продолжения лечения в амбулаторном порядке, - объяснили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении директора меры пресечения. Основной версией аварии в СК назвали несоблюдение на предприятии режима труда и отдыха. По предварительным данным, водитель автобуса был отправлен в длительную поездку без сменщика, находился за рулём один и уснул.

Следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты видеорегистратор и тахограф, назначены экспертные исследования, в том числе автотехническая экспертиза, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Расследование уголовного дела, находящегося на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ, продолжается.