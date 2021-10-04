Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве девушек в Оренбуржье

МВД России опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех девушек в Оренбургской области: он пытался скрыться на угнанном автомобиле. Как уже писала "РГ", по резонансному делу задержан 30-летний рецидивист.

Подробности операции рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование. После погони злоумышленник бросил украденную машину возле детского сада и попытался скрыться на его территории, но был задержан. Им оказался подозреваемый в тройном убийстве в городе Гае. Задержанный доставлен в отдел полиции Орска для передачи в следственные органы.

Напомним, трагедия произошла 30 сентября. Тела трех девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены после тушения пожара по улице Молодежной. Тела двух жертв находились в квартире, третью погибшую нашли во дворе дома.

Девушки были уроженками Башкирии. В Гае они учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож.

За информацию об убийце была назначена награда в миллион рублей. Вскоре была найдена окровавленная одежда подозреваемого- им оказался ранее дважды судимый, в том числе за убийство, Александр Лазарев. По результатам экспертизы была установлена его причастность к совершению преступления.