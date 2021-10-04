Новости

Россияне оставили в дневниках самонаблюдения на госуслугах 47 млн записей 15:56
Центробанк и кабмин доработали проект о развитии финрынка на три года 15:55
Путин проведет совещание по климату 15:49
Севастополь с начала 2021 года посетили более 2 млн туристов 15:43
Ярмарка non/fictio№23 открыла продажу билетов по специальным ценам 15:38
Три человека остаются в больнице после трагедии на Эльбрусе 15:34
В разработке новый российский сериал о фигурном катании 15:28
Стоимость угля в Европе впервые в истории достигла 232 долларов 15:19
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий 15:11
Умер участник групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг 15:06
Воробьев предложил внести прививку от коронавируса в национальный календарь 15:05
Названы города, где легче снять квартиру жильцу с домашними питомцами 15:04
Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19 15:03
Еще один роман автора "Петровых в гриппе" получит экранизацию 14:57
Собянин: В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19 14:54
Собянин обратился с просьбой к пожилым москвичам вакцинироваться от коронавируса 14:50
Собянин: Сделать экспресс-тест на COVID-19 можно будет в 20 МФЦ и ТЦ Москвы 14:49
Умер "король" чилийской поп-музыки Иван Патрисио Маннс 14:48
Собянин: Программы стимулирования вакцинации в Москве будут продолжены 14:47
Мурашко пояснил, почему в России нет зарубежных вакцин от коронавируса 14:42
Путин поздравил Кисиду с избранием премьер-министром Японии 14:21
Мурашко: Коронавирусом заболевают лишь 2% привитых россиян 14:17
Kia готовится к старту продаж нового Ceed в России 14:08
На Южном Урале введут QR-коды для посещения массовых мероприятий 14:06
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в этом году 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 15:34
Рубрика: Происшествия

Три человека остаются в больнице после трагедии на Эльбрусе

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Сегодня из республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии выписали еще одного альпиниста из числа пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, состояние госпитализированных улучшается.

Фото: ТАСС
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами

- На сегодняшний день в РКБ остаются трое пострадавших. Один из них находится в отделении сосудистой хирургии, еще двое в ожоговом. Одного пациента из ожогового сегодня выписали, - отметили в министерстве.

Также в минздраве КБР уточнили, что оставшиеся в больнице пациенты идут на поправку.

Как ранее сообщала "РГ", группа альпинистов из-за резкого ухудшения погоды оказалась надолго заблокирована на Эльбрусе на высоте около 5400 метров. При помощи спасателей удалось эвакуировать 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения и горной болезни. 11 человек доставили в республиканскую клиническую больницу, в основном с сильными обморожениями. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, организатора коммерческого восхождения арестовали.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь
Цена газа в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов
Новым премьер-министром Японии стал бывший глава МИД Фумио Кисида
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества