Три человека остаются в больнице после трагедии на Эльбрусе

Сегодня из республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии выписали еще одного альпиниста из числа пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, состояние госпитализированных улучшается.

- На сегодняшний день в РКБ остаются трое пострадавших. Один из них находится в отделении сосудистой хирургии, еще двое в ожоговом. Одного пациента из ожогового сегодня выписали, - отметили в министерстве.

Также в минздраве КБР уточнили, что оставшиеся в больнице пациенты идут на поправку.

Как ранее сообщала "РГ", группа альпинистов из-за резкого ухудшения погоды оказалась надолго заблокирована на Эльбрусе на высоте около 5400 метров. При помощи спасателей удалось эвакуировать 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения и горной болезни. 11 человек доставили в республиканскую клиническую больницу, в основном с сильными обморожениями. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, организатора коммерческого восхождения арестовали.