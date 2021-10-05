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05.10.2021 19:51
Рубрика: Общество

Учеба длиною в жизнь

Любое образование становится неактуальным уже через несколько лет
Текст: Екатерина Дарда (заведующая кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, к.э.н.)
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8579)
За последнее десятилетие в значительной степени изменились запросы рынка образовательных услуг - сформировалось несколько трендов, определяющих и образование настоящего, и образование будущего.
Дистанционные технологии позволяют продолжать учиться в любое время и в любом месте. Фото: Photoxpress Дистанционные технологии позволяют продолжать учиться в любое время и в любом месте. Фото: Photoxpress
Дистанционные технологии позволяют продолжать учиться в любое время и в любом месте. Фото: Photoxpress

Первый тренд направлен на непрерывность получения образования в течение всей жизни. Быстрое развитие науки и технологий, цифровизация экономики привели к тому, что знания почти на 100 процентов обновляются каждые пять-шесть лет. В связи с этим меняются и требования рынка труда к специалистам, что, естественно, сказалось и на подходах к их подготовке. Процесс получения знаний стал непрерывным.

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Сегодня, чтобы быть востребованным, необходимо постоянно осваивать новые компетенции, получать новые знания и навыки. На современном рынке труда крайне востребованы специалисты, обладающие междисциплинарными компетенциями, а также владеющие информационными технологиями на достаточно высоком уровне. К примеру, основные требования к специалисту в области анализа данных со стороны работодателя - это владение математической и статистической методологией, глубокие знания в области программирования, визуализации данных и методов машинного обучения, навыки "очистки" и подготовки данных.

Именно поэтому на современном образовательном рынке наиболее востребованными стали "короткие" образовательные программы продолжительностью до нескольких месяцев, которые позволяют быстро получить новые знания и умения. И именно формирование сегмента "коротких" программ на рынке образовательных услуг стало еще одним трендом. Речь идет и о традиционных программах повышения квалификации, и о профессиональной переподготовке, а также об онлайн-программах.

Также в тренде современного рынка образовательных услуг находятся образовательные программы для рабочих профессий и среднего профессионального образования в колледжах продолжительностью 2-3 года, которые позволяют получить актуальные навыки по конкретной профессии.

Студенты вузов зачастую получают профессиональные знания и умения не завтрашнего и даже не сегодняшнего дня

Несмотря на произошедшую трансформацию рынка образовательных услуг в сторону "короткого" образования, все так же востребованным остается высшее образование. По данным мониторинга качества приема в вузы, проведенного НИУ "Высшая школа экономики", в 2020 году на первый курс вузов было зачислено 497 тысяч человек, что выше показателя 2019 года на 38,6 тысячи человек. Вместе с тем все чаще встает вопрос об актуальности программ высшего образования.

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К сожалению, в ходе реализации "длинных" образовательных программ, к которым можно отнести программы бакалавриата и специалитета, студенты зачастую получают профессиональные знания и умения не завтрашнего и даже не сегодняшнего дня. С первого сентября вступили в силу изменения в закон об образовании в Российской Федерации, позволяющие студентам вузов и колледжей получать одновременно несколько квалификаций в рамках укрупненной группы направлений/специальностей подготовки. И вот здесь крайне перспективным представляется параллельное освоение "длинных" и "средних" профессиональных образовательных программ в сочетании с различными "короткими" программами, которые позволят не только освоить новые компетенции, но и приобрести дополнительные знания. Тем более что существующие нормативно-правовые акты позволяют образовательным организациям осуществлять перезачет при освоении профессиональных образовательных программ различного уровня дисциплин, изученных при получении дополнительного образования, то есть тех самых "коротких" программ.

С начала двухтысячных годов в вузах стала развиваться система дистанционного образования, базирующаяся на онлайн-технологиях. Развитие цифровых технологий явилось драйвером формирования рынка онлайн-образования в части реализации "коротких" образовательных программ. А с началом пандемии такие элементы онлайн-образования, как вебинар, форум, чат, уверенно вошли в общее и профессиональное образование. Новые вызовы стимулировали поиск новых образовательных технологий, форм работы и взаимодействия преподаватель - студент. Сегодня уже практически невозможно представить образовательный процесс без использования электронных курсов, вебинар-платформ, систем дистанционного образования и прочих элементов образовательных онлайн-технологий.

Можно с уверенностью констатировать, что опыт, накопленный в этом плане за последние полтора года, изменил отношение к дистанционному образованию: преподаватели и студенты стали воспринимать новые форматы как привычные и приемлемые (смешанное обучение уже стало нормой!). То есть изменилась сама психология образовательного процесса, и это, без сомнения, позволит успешно использовать онлайн-обучение и в дальнейшем, а также совершенствовать его, разрабатывая и применяя искусственный интеллект, виртуальные лаборатории, различные симуляторы. Все это сделает его более доступным и качественным, и, как следствие, позволит студентам получать более актуальные знания.

Фото: Пресс-служба СПбПУ
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Сформировавшиеся тенденции на рынке образовательных услуг в значительной степени определены запросами рынка труда. Но не стоит при этом нивелировать и влияние обучающегося на новые тренды. Современный студент ориентирован на получение практических навыков по выбранной специальности, он все меньше и меньше готов сидеть в аудитории. Именно поэтому университеты выбирают курс на реализацию практикоориентированных программ, разрабатываемых и реализуемых совместно с работодателями.

Развитие

Алексей Забелин, ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА), д.э.н., профессор, член-корреспондент РАО:

Пресс-служба МФЮА

- Вектор развития МФЮА направлен на реализацию стратегических проектов развития экономики социальной сферы Москвы и регионов. Университет имеет современную материальную базу и развитую цифровую среду.

Вуз реализует непрерывную вертикаль интегрированных образовательных программ: школа - предуниверсарий - детский технопарк - колледж - вуз - научно-производственные предприятия. При этом обеспечиваются индивидуальные образовательные траектории развития студентов, а учебный план трансформируется по запросу работодателей.

В университете обучается 13 тысяч студентов очной формы обучения в 10 учебно-лабораторных корпусах в Москве и 7 филиалах в России.

Сегодня приоритетом становится развитие молодежного технологического и социального предпринимательства.

В этих целях Московский финансово-юридический университет совместно с технопарком "Сколково" запускает программу "Технологическое предпринимательство", которая позволит готовить специалистов нового типа мышления, способных решать задачи бизнеса на стыке науки и технологий.

3-9 октября студенты МФЮА приняли участие в финале Международной олимпиады по финансовой безопасности. Деятельность в этом направлении нацелена на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности молодежи, профилактику преступности и экстремизма.

Общество Образование

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