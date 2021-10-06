Глава Dacia-Lada обрисовал примерный сценарий появления электрокаров Lada

Дени Ле Вот, глава бизнес-единицы Dacia-Lada, рассказал об электрификации бренда Dacia в интервью изданию Autoexpert. Появление таких машин даже не обсуждается, но точного графика выхода пока нет, однако известен год, когда в линейке бренда не останется машин с ДВС.

"Вопрос не в если, вопрос в том, когда это произойдёт. В Jogger у нас есть сиденья с подогревом, потому что это было требованием рынка. Но мы не установили кресла с электроприводом, потому что такая функция не в приоритете.

Мы тратим действительно очень много времени на то, чтобы решить, что важно в наших машинах, а что может быть второстепенным и не требует срочного внедрения. В 2035 году совершенно точно вся линейка Dacia будет электрифицированной. Это наша цель", - рассказал Дени Ле Вот.

По словам топ-менеджера, стратегия Renault заключается в ожидании удешевления технологии. Например, в 2023 году появится модель с силовой установкой E-Tech от Renaul Clio, которой на тот момент исполнится уже четыре года, и её цена будет достаточно низкой для того, чтобы её мог позволить клиент Dacia.

"Это стратегия", - сказа Ле Вот.

Начинать путь к полной электрификации Dacia будет с гибридов, которые появятся на моделях всех сегментов, первый подзаряжаемый гибрид создаётся на базе Bigster, а "в 2035 году электромотор будет стоять на каждой Dacia, выпускаемой в Питешти".

"Мы сделаем это (начнём выпуск "зелёных" авто - прим. "РГ"), когда этого потребует рынок и когда закон обяжет нас. Мы предпримем этот шаг только при необходимости", - подчеркнул глава Dacia-Lada, добавив, что на разработку такой машины не потребуются годы, потому что у Dacia есть доступ к технологиям Renault, и автомобиль будет создан немедленно, как только будет готов рынок.

Напомним, что аналогичная позиция у АвтоВАЗа, который не исключает выпуска электрокаров и гибридов, но для их появления необходима зрелось рынка и инфраструктуры. Когда все условия будут соблюдены, то точно так же при помощи наработок Renault Group появится электрическая или гибридная Lada. Тем более, что в будущем процесс адаптации конкретной технологии под конкретную модель в линейке Альянса будет простым: например, все новые Lada и Dacia создаются на единой платформе CMF-B.