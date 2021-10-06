Как родители могут помочь первоклашке в первые учебные месяцы

Сегодня редкая семья не включена в предшкольную гонку: кружки, секции, есть даже дошкольный университет!

День дошкольника расписан по минутам. Но с началом учебы в школе ребенку требуется ничуть не меньше, а, пожалуй, даже больше внимания. О том, как помочь первокласснику в первые учебные месяцы, рассказывает академик РАО, профессор Марьяна Безруких.

Никаких "допов"

Чем меньше у ребенка негативного опыта предшкольного обучения, тем легче проходит адаптация в самой школе. Все зависит от того, насколько адекватной была эта подготовка к школе: не переусердствовали ли родители и воспитатели.

- Стресс, помноженный на эмоциональное и физическое напряжение, страх неудачи могут надолго отбить желание идти в школу, - говорит Марьяна Безруких. - При этом не так важно, что ребенок умеет уже считать и читать: на длинной дистанции школьного обучения выигрывает, как правило, тот, кто хочет учиться, в ком нет страха ошибки.

Многое зависит от учителя, его умения сделать учебу интересной, увлекательной и результативной. Мотивация учиться поддерживается двумя факторами - "интересно" и "получается".

Вводный курс

Оказывается, адаптация бывает разная. Физиологическая - к новому ритму жизни, режиму, нагрузкам. Психологическая - к новой роли ученика, к сверстникам, к новым правилам поведения.

- Физиологическая адаптация продолжается 1,5-2 месяца, а не несколько дней, как думают многие, - отмечает Безруких. - А у часто болеющих детей или имеющих особенности развития этот процесс может затянуться на полгода, а то и на год. Психологическая адаптация чуть короче - 3-4 недели, но есть дети, для которых и этот процесс проходит сложно.

После любого долгого перерыва в учебе организм вынужден привыкать заново. Адаптация может занять 3-4 недели

В этот период детям сложно выполнять интенсивную и монотонную работу, плохо усваиваются новые навыки и действия. Вообще, по мнению Марьяны Безруких, первые месяцы в школе должны быть "вводным курсом", чтобы ребенок освоился в пространстве класса, в смене видов деятельности, в требованиях учителя, темпе работы и во многом другом.

Месяц на привыкание

Исследования показывают: после летних каникул и при переходе из начальной школы в основную сильно проседает качество подготовки детей, они как будто теряют интерес к учебе.

- В пятом классе не только сильно меняется организация учебного процесса. У детей в этом возрасте начинается один из самых сложных периодов развития - период полового созревания, - подчеркивает эксперт "РГ". - Это влечет проблемы с вниманием, памятью и другими процессами. Дети скатываются на "тройки".

А родители и педагоги считают, что ребенок просто ленится. Результат - конфликты, скандалы. А подросткам в этот период как воздух нужна поддержка.

Выход в школу после лета - тоже особая тема. После длительного перерыва в учебе организм вынужден учиться жить в новых условиях, привыкать. И адаптация может занять 3-4 недели.

Не зря в рекомендациях для первоклассников есть "постепенное включение в режим учебных нагрузок": сокращенные уроки, отсутствие отметок и домашних заданий. Увы, все мы знаем, как эти рекомендации соблюдаются.

Битва за "домашку"

Вопрос домашних заданий - родительская боль.

В начальной школе их быть не должно, но они есть. На выходные - задают. На лето - список книг.

- Битва за "домашку" - настоящие подвиги родителей, полностью погруженных в процесс, и настоящие страдания детей, - соглашается Марьяна Безруких. - В начальной школе задания лучше выполнять, если рядом есть взрослый, который может объяснить, подсказать, причем хорошо бы в том же ключе, что объяснение учителя на уроке. Но редкий родитель так сможет. В итоге у взрослого - раздражение, у ребенка - несоответствие, ведь "Марьиванна объясняла не так", слезы, крик...

Между тем

В школьную программу не верят?

Трое из четырех российских детей регулярно посещают дополнительные занятия, а еще 14% ребят занимаются дома с родителями, в том числе с помощью различных онлайн-платформ. В среднем российский школьник проводит на допзанятиях от 2 до 5 часов в неделю. При этом почти половина детей (43%) ходит одновременно на несколько разных курсов. Такие данные получили эксперты Международной школы программирования для детей "Алгоритмика", опросив родителей школьников из разных регионов России.

Что еще выяснилось? Оказывается, каждая вторая семья ежемесячно вкладывает до четверти зарплаты в дополнительное образование ребенка. Так, половина российских семей тратит на разные курсы, кружки и секции до 15 тысяч рублей в месяц. При этом около трети опрошенных признались: им хватает и 5 тысяч рублей. Но есть семьи, которые могут позволить себе тратить на внеурочные занятия до 30 тысяч рублей в месяц и даже до 50 тысяч рублей. Как правило, это родители подростков, особенно учеников выпускных классов. И особенно российские родители ценят офлайн-занятия и индивидуальный подход к ребенку - эти варианты ответов выбрали более 40% респондентов.

Почему мамы и папы решают тратиться на платные допзанятия для своих детей? Треть считают, что это поможет улучшить результаты учебы в школе, 26% стремятся поддержать интересы ребенка, примерно столько же хотят окружить его друзьями с похожими увлечениями. Но есть и еще один момент - тревожный: каждый четвертый родитель уверен, что школьная программа устарела и дает только основы, которых недостаточно для полноценного образования ребенка.

Вопрос ребром

Вырастить гения

Что делать, если родители заметили у ребенка выдающиеся способности? Но при этом не лишать ребенка детства?

Марьяна Безруких: Отличительная особенность гения - всепоглощающее стремление заниматься своим делом. Но истинный талант не имеет ничего общего с популярной сегодня "дрессировкой" маленьких детей и попытками искусственно вырастить "гения". Вот несколько советов от известного американский психолога Льюиса Термена:

- не ставьте ребенка в положение вундеркинда,

- не заставляйте его выставлять себя напоказ,

- позвольте ему нормально общаться в играх с другими детьми,

- поощряйте его хобби,

- предлагайте лучшие книги, но помните, что книги - это еще не все.

Профессиональные советы

Как облегчить адаптацию в школе?

Рациональный режим.

Полноценный сон (10-11 часов).

Активный отдых: 1,5-2 часа и лучше - на воздухе.

Здоровое питание.

Отсутствие перегрузок - в первые полгода лучше обойтись без дополнительных занятий.

Минимум стресса, спокойные взрослые рядом.

Как понять, что ребенку сложно в школе?

Нарушение концентрации внимания.

Резкое снижение работоспособности: только сел за уроки - уже устал.

Вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение.

Как сделать "домашку" без слез?

1. Оптимальное время для выполнения "домашки" - с 15 до 17 часов.

2. Продолжительность одного "блока" работы - 15-20 минут, затем - короткий перерыв на 5-7 минут: разминка, стакан сока, яблоко.

3. После каждых трех блоков - перерыв не менее чем на час, который хорошо бы провести на воздухе.

4. Сначала - легкие задания, чтобы ощущение успеха помогло справиться с более трудным заданием.

5. Родителям: не сидите за спиной у ребенка. Если нужно - объясните непонятные моменты и оставьте школьника выполнять задание самостоятельно. Но пусть он знает: вы рядом и всегда готовы помочь.

6. Никаких черновиков: это ненужная двойная нагрузка.

7. Не нужно спешить и раздражаться. Ребенок имеет право на ошибку.