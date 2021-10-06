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06.10.2021 06:14
Рубрика: Общество

Как родители могут помочь первоклашке в первые учебные месяцы

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Сегодня редкая семья не включена в предшкольную гонку: кружки, секции, есть даже дошкольный университет!

День дошкольника расписан по минутам. Но с началом учебы в школе ребенку требуется ничуть не меньше, а, пожалуй, даже больше внимания. О том, как помочь первокласснику в первые учебные месяцы, рассказывает академик РАО, профессор Марьяна Безруких.

Никаких "допов"

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Чем меньше у ребенка негативного опыта предшкольного обучения, тем легче проходит адаптация в самой школе. Все зависит от того, насколько адекватной была эта подготовка к школе: не переусердствовали ли родители и воспитатели.

- Стресс, помноженный на эмоциональное и физическое напряжение, страх неудачи могут надолго отбить желание идти в школу, - говорит Марьяна Безруких. - При этом не так важно, что ребенок умеет уже считать и читать: на длинной дистанции школьного обучения выигрывает, как правило, тот, кто хочет учиться, в ком нет страха ошибки.

Многое зависит от учителя, его умения сделать учебу интересной, увлекательной и результативной. Мотивация учиться поддерживается двумя факторами - "интересно" и "получается".

Вводный курс

Оказывается, адаптация бывает разная. Физиологическая - к новому ритму жизни, режиму, нагрузкам. Психологическая - к новой роли ученика, к сверстникам, к новым правилам поведения.

- Физиологическая адаптация продолжается 1,5-2 месяца, а не несколько дней, как думают многие, - отмечает Безруких. - А у часто болеющих детей или имеющих особенности развития этот процесс может затянуться на полгода, а то и на год. Психологическая адаптация чуть короче - 3-4 недели, но есть дети, для которых и этот процесс проходит сложно.

После любого долгого перерыва в учебе организм вынужден привыкать заново. Адаптация может занять 3-4 недели

В этот период детям сложно выполнять интенсивную и монотонную работу, плохо усваиваются новые навыки и действия. Вообще, по мнению Марьяны Безруких, первые месяцы в школе должны быть "вводным курсом", чтобы ребенок освоился в пространстве класса, в смене видов деятельности, в требованиях учителя, темпе работы и во многом другом.

Месяц на привыкание

Исследования показывают: после летних каникул и при переходе из начальной школы в основную сильно проседает качество подготовки детей, они как будто теряют интерес к учебе.

- В пятом классе не только сильно меняется организация учебного процесса. У детей в этом возрасте начинается один из самых сложных периодов развития - период полового созревания, - подчеркивает эксперт "РГ". - Это влечет проблемы с вниманием, памятью и другими процессами. Дети скатываются на "тройки".

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А родители и педагоги считают, что ребенок просто ленится. Результат - конфликты, скандалы. А подросткам в этот период как воздух нужна поддержка.

Выход в школу после лета - тоже особая тема. После длительного перерыва в учебе организм вынужден учиться жить в новых условиях, привыкать. И адаптация может занять 3-4 недели.

Не зря в рекомендациях для первоклассников есть "постепенное включение в режим учебных нагрузок": сокращенные уроки, отсутствие отметок и домашних заданий. Увы, все мы знаем, как эти рекомендации соблюдаются.

Битва за "домашку"

Вопрос домашних заданий - родительская боль.

В начальной школе их быть не должно, но они есть. На выходные - задают. На лето - список книг.

- Битва за "домашку" - настоящие подвиги родителей, полностью погруженных в процесс, и настоящие страдания детей, - соглашается Марьяна Безруких. - В начальной школе задания лучше выполнять, если рядом есть взрослый, который может объяснить, подсказать, причем хорошо бы в том же ключе, что объяснение учителя на уроке. Но редкий родитель так сможет. В итоге у взрослого - раздражение, у ребенка - несоответствие, ведь "Марьиванна объясняла не так", слезы, крик...

Между тем

В школьную программу не верят?

Трое из четырех российских детей регулярно посещают дополнительные занятия, а еще 14% ребят занимаются дома с родителями, в том числе с помощью различных онлайн-платформ. В среднем российский школьник проводит на допзанятиях от 2 до 5 часов в неделю. При этом почти половина детей (43%) ходит одновременно на несколько разных курсов. Такие данные получили эксперты Международной школы программирования для детей "Алгоритмика", опросив родителей школьников из разных регионов России.

Фото: iStock
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Что еще выяснилось? Оказывается, каждая вторая семья ежемесячно вкладывает до четверти зарплаты в дополнительное образование ребенка. Так, половина российских семей тратит на разные курсы, кружки и секции до 15 тысяч рублей в месяц. При этом около трети опрошенных признались: им хватает и 5 тысяч рублей. Но есть семьи, которые могут позволить себе тратить на внеурочные занятия до 30 тысяч рублей в месяц и даже до 50 тысяч рублей. Как правило, это родители подростков, особенно учеников выпускных классов. И особенно российские родители ценят офлайн-занятия и индивидуальный подход к ребенку - эти варианты ответов выбрали более 40% респондентов.

Почему мамы и папы решают тратиться на платные допзанятия для своих детей? Треть считают, что это поможет улучшить результаты учебы в школе, 26% стремятся поддержать интересы ребенка, примерно столько же хотят окружить его друзьями с похожими увлечениями. Но есть и еще один момент - тревожный: каждый четвертый родитель уверен, что школьная программа устарела и дает только основы, которых недостаточно для полноценного образования ребенка.

Вопрос ребром

Вырастить гения

Что делать, если родители заметили у ребенка выдающиеся способности? Но при этом не лишать ребенка детства?

Марьяна Безруких: Отличительная особенность гения - всепоглощающее стремление заниматься своим делом. Но истинный талант не имеет ничего общего с популярной сегодня "дрессировкой" маленьких детей и попытками искусственно вырастить "гения". Вот несколько советов от известного американский психолога Льюиса Термена:

- не ставьте ребенка в положение вундеркинда,

- не заставляйте его выставлять себя напоказ,

- позвольте ему нормально общаться в играх с другими детьми,

- поощряйте его хобби,

- предлагайте лучшие книги, но помните, что книги - это еще не все.

Профессиональные советы

Как облегчить адаптацию в школе?

Рациональный режим.

Полноценный сон (10-11 часов).

Активный отдых: 1,5-2 часа и лучше - на воздухе.

Здоровое питание.

Отсутствие перегрузок - в первые полгода лучше обойтись без дополнительных занятий.

Минимум стресса, спокойные взрослые рядом.

Как понять, что ребенку сложно в школе?

Нарушение концентрации внимания.

Резкое снижение работоспособности: только сел за уроки - уже устал.

Вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение.

Как сделать "домашку" без слез?

1. Оптимальное время для выполнения "домашки" - с 15 до 17 часов.

2. Продолжительность одного "блока" работы - 15-20 минут, затем - короткий перерыв на 5-7 минут: разминка, стакан сока, яблоко.

Фото: iStock
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3. После каждых трех блоков - перерыв не менее чем на час, который хорошо бы провести на воздухе.

4. Сначала - легкие задания, чтобы ощущение успеха помогло справиться с более трудным заданием.

5. Родителям: не сидите за спиной у ребенка. Если нужно - объясните непонятные моменты и оставьте школьника выполнять задание самостоятельно. Но пусть он знает: вы рядом и всегда готовы помочь.

6. Никаких черновиков: это ненужная двойная нагрузка.

7. Не нужно спешить и раздражаться. Ребенок имеет право на ошибку.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович "РГ"-советы

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