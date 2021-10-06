Лавров: Москва и Тегеран договорились о производстве "Спутника V" в Иране

Москва и Тегеран договорились наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19​​​. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в Исламской Республике Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Лавров также высказался на тему Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, заявив, что, по мнению Москвы и Тегерана, переговоры в венском формате следует как можно скорее возобновить​​​. Иранская сторона к этому готова, отметил министр.

Напомним, шестой раунд переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана завершился в в Вене 20 июня. Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, работа по восстановлению соглашения завершена почти на 90 процентов.