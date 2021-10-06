Топ-10 кроссоверов: россияне предпочли "китайца" вместо Niva, Karoq и Kaptur

В топ-10 самых популярных кроссоверов месяца в сентябре впервые попал китайский автомобиль. Это Chery Tiggo 7 Pro.

Зато в списке не отказалось некоторых моделей, которые россияне охотно покупали на протяжении предыдущих месяцев - Lada Niva, Skoda Karoq и Renault Kaptur. Очевидно, что на ситуацию в рейтинге влияют даже не столько предпочтения автолюбителей, сколько доступность машин. В некоторых автосалонах их почти нет, в других они продаются с огромными наценками.

Сразу отметим, что сентябрь получился неудачным как для всего российского авторынка, просевшего на 22,6%, так и для сегмента кроссоверов и внедорожников.

Примечательно, что в сравнении с показателями прошлого года только две модели в топ-10 смогли показать положительную динамику. Кроме уже упомянутого Tiggo 7 Pro, это Kia Sorento - осенью 2020-го дилеры как раз завершали продажи прежней генерации машины. Остальные испытали падение - и зачастую чувствительное.

Так, объем реализации Hyundai Creta рухнул более чем вдвое: с 7 790 экземпляров до 3 851. Тем не менее это не помешало корейскому кроссоверу в очередной раз возглавить список бестселлеров среди SUV. Вторым на этот раз стал Toyota RAV4 с 3 416 продаж, воспользовавшийся жестоким падением Lada Niva - с 4 699 авто год назад до 1 530 сейчас. Отечественный "вездеход" закономерно выпал из сентябрьского топ-10. А третьем оказался Renault Duster (3 063 экз.), который, обновившись, потихоньку возвращает прежние позиции.

В топ-10 по итогам первого осеннего месяца также вошли: Volkswagen Tiguan (2 318), Kia Sportage и Sorento (1 860 и 1 843 соответственно), Nissan X-Trail и Qashqai (1 721 и 1 614), Chery Tiffo 7 Pro - 1 577) и Hyundai Tucson (1 577).

Между тем ни в первой десятке, ни даже в топ-15 не оказалось Skoda Karoq и Renault Kaptur, которые по итогам трех кварталов входят в число самых востребованных. В этом рейтинге ситуация выглядит следующий образом. Creta уже вряд ли упустит верхнюю строчку - за 9 месяцев у нее в общей сложности 53 399 продаж. Второй идет Niva - 36 631 экземпляр. За третье место спорят Duster (29 778), RAV4 (27 204) и Tiguan (25 908). Вторую пятерку уверенно возглавляет Sportage (20 149), за которым тесной группой следуют Karoq (15 263), Kaptur (14 247), Qashqai (13 886) и Renault Arkana (13 721).