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06.10.2021 15:30
Рубрика: ПДД

В ГИБДД рассказали, сколько россиян сдали экзамен на права с первого раза

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В столице с начала этого года прошло почти 389 тысяч экзаменов для желающих получить водительское удостоверение. Об этом сообщает ГИБДД Москвы.

С первого раза теоретическую часть экзамена смогли сдать 42 процента курсантов - это 70302 человека. А практическую часть - всего 22 процента, это 49589 человек.

Фото: iStock
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Ранее на заседании коллегии МВД министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал качество подготовки водителей в автошколах. В прошлом году, по его словам, лишь каждый четвертый курсант смог сдать экзамен с первого раза. И эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.

Не так давно в России разработали новые программы подготовки и переподготовки водителей. Например, их будут учить управлять транспортным средством в темное время суток, увеличат количество часов вождения, добавят новые теоретические темы.

Напомним, начиная с апреля этого года в России стали принимать экзамен на получение водительских прав по-новому. Из списка испытаний исчезли площадки: теперь кандидаты демонстрируют свои практические навыки лишь в городе.

#ПДД #ГИБДД