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"Падение дома Ашеров" Эдгара По станет сериалом Netflix

Новости
    07.10.2021, 11:04
Текст:   Олег Усков
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Майк Флэнеган, только что представивший сериал "Полуночная месса", уже анонсировал свой следующий проект. Как передает Deadline, им станет шоу "Падение дома Ашеров" (The Fall Of The House Of Usher) - на основе нескольких рассказов Эдгара Аллана По.

Фото: kinopoisk.ru
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Отмечено, что "Ашеры" станут уже пятым предприятием Флэнегана для Netflix - наряду с "Мессой", "Призраками дома на холме", "Призраками усадьбы Блай" и выходящим в следующем году "Клубом полуночников".

"Падение" заявлено мини-сериалом и никак не будет связано с остальными шоу Флэнегана. Обещаны восемь эпизодов. Даты и каст пока не объявлены.

Эдгар По - американский автор, помимо прочего - "отец" классического детектива. Умер 7 октября 1849-го в возрасте 40 лет. При этом точные обстоятельства и причины смерти так и не выяснены. Существует масса теорий, от сифилиса до самых диких и конспирологических, но наиболее внятной видится горький алкоголизм писателя.

Фото: Instagram/ valienteyrapido
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Рассказ "Падение дома Ашеров" впервые был опубликован в 1839-м в мужском журнале. По центру зловещего опуса - пребывающий в пучине перманентного утробного ужаса Родерик Ашер, заживо похоронивший свою страдавшую от престранной болезни сестру, леди Мэдилейн.

Рассказ экранизирован множество раз, начиная с 1928-го, и находит гигантское отражение в масскульте - музыка, видеоигры, оммажи, ремейки и ремиксы.

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