"Падение дома Ашеров" Эдгара По станет сериалом Netflix

Майк Флэнеган, только что представивший сериал "Полуночная месса", уже анонсировал свой следующий проект. Как передает Deadline, им станет шоу "Падение дома Ашеров" (The Fall Of The House Of Usher) - на основе нескольких рассказов Эдгара Аллана По.

Отмечено, что "Ашеры" станут уже пятым предприятием Флэнегана для Netflix - наряду с "Мессой", "Призраками дома на холме", "Призраками усадьбы Блай" и выходящим в следующем году "Клубом полуночников".

"Падение" заявлено мини-сериалом и никак не будет связано с остальными шоу Флэнегана. Обещаны восемь эпизодов. Даты и каст пока не объявлены.

Эдгар По - американский автор, помимо прочего - "отец" классического детектива. Умер 7 октября 1849-го в возрасте 40 лет. При этом точные обстоятельства и причины смерти так и не выяснены. Существует масса теорий, от сифилиса до самых диких и конспирологических, но наиболее внятной видится горький алкоголизм писателя.

Рассказ "Падение дома Ашеров" впервые был опубликован в 1839-м в мужском журнале. По центру зловещего опуса - пребывающий в пучине перманентного утробного ужаса Родерик Ашер, заживо похоронивший свою страдавшую от престранной болезни сестру, леди Мэдилейн.

Рассказ экранизирован множество раз, начиная с 1928-го, и находит гигантское отражение в масскульте - музыка, видеоигры, оммажи, ремейки и ремиксы.