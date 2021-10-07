Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве в нижегородской многоэтажке

Женщина, получившая ожоги 95 процентов тела при взрыве в нижегородской многоэтажке 2 октября, скончалась. Об этом "РГ" сообщили в Университетской клинике Приволжского медицинского университета (ПИМУ).

Пациентка, получившая 95 процентов тела, умерла накануне. Ранее женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Гайдара следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП также пострадал мужчина, он получил 35 процентов ожогов. В клинике ПИМУ уточнили, что пациент находится в общей палате, состояние его стабильное.

В доме частично обрушились межтамбурные перекрытия, спасателям пришлось демонтировать также балконную плиту.