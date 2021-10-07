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07.10.2021 15:08
Рубрика: Происшествия

Власти Дагестана осудили жителей республики, избивших мужчину в метро

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане осудили поведение и нападение уроженцев республики на жителя Москвы в метро. В результате избиения пострадавший был госпитализирован, а участники драки задержаны.

Фото: youtube/ ВПИСКА LIVE
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"В разных уголках России дагестанцы одними из первых бросаются на помощь попавшим в беду людям, зачастую рискуя собой. Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики. Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалеву", - говорится в заявлении врио главы Дагестана Сергея Меликова.

Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи, заявил РИА Новости министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Возросший поток туристов в республику последние два года, также свидетельствует о том, что таких фактов у нас было очень мало, или даже не было вовсе", - сказал Муслимов, призвав не разжигать межнациональную рознь.

"Любой человек, совершивший противоправное действие - это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать, и соблюдать. Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления", - сказал министр.

Фото: vesti.ru
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы

Как писала "РГ", одним из самых резонансных преступлений минувшей среды стало избиение тремя выходцами из Дагестана 25-летнего мужчины в столичном метро. На перегоне между станциями "Партизанская" и "Измайловская" возник словесный конфликт между пассажиркой и тремя мужчинами. Девушка сделала им замечание, которое молодым людям не понравилось. За нее вступился мужчина, который в ответ был избит.

Столичная полиция возбудила в отношении задержанных уголовное дело по статье "хулиганство". Все трое вчера были отправлены по решению суда в СИЗО.

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