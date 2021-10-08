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Рубрика: Культура

Мать режиссера Шипенко назвала "удивительным событием" его полет в космос

Режиссер Клим Шипенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Режиссер Клим Шипенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Режиссер Клим Шипенко. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Валерия Шипенко, мать режиссера Клима Шипенко, который сейчас снимает фильм на Международной космической станции (МКС), не отговаривала сына от полета в космос. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По ее словам, о проекте с полетом в космос сын сказал вскользь и поначалу в семье не верили, что это произойдет. Клим - взрослый человек, поэтому от полета на МКС она его не отговаривала. "Потому что, если бы мне предложили полететь в космос... я бы тоже не отказалась", - заявила она.

Валерия Шипенко отметила, что не ожидала такого и считает это "удивительным событием в жизни". Она добавила, что поддерживает "любые свершения" и что жить надо интересно, участвовать в любых проектах - так жизнь станет наполненной и будет, что вспомнить.

Напомним, корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. Съемки фильма начались 6 октября. Обратно Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

Рабочее название первого художественного фильма, который будет снят в космосе, - "Вызов". Как ранее сообщала "РГ" - это космическая драма. Сюжет: женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

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