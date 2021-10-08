Вышел русский трейлер комедии "Виновная сторона"

В Сети появился локализованный трейлер криминальной комедии "Виновная сторона" (Guilty Party). Премьера - 15 октября.

Журналистка газеты Denver chronicle Бет Берджесс (Кейт Бекинсейл, франшиза "Другой мир", "Красотка на взводе") жалуется на кризис в жизни и карьере. Её муж настаивает на продолжении рода, а у газеты сменился редактор и карьера идет под откос.

Бет решает, что ей нужна сильная история, например - вытащить из тюрьмы чернокожую Тони Плимптон (Джулс Латимер). Женщина осуждена за убийство мужа, хотя отрицает свою вину. Судя по трейлеру, нас ожидает раскрытие комического потенциала Бекинсейл.

В других ролях: Джульет Амара (Нэнси из "Ривердэйл"), Мадлен Артур ("Сверхъестественное", "Секретные материалы"), Марни Мэдден ("На Запад"), Уэсли МакИннес ("Варкрафт", "Я - зомби"), Алисия Торгримссон ("Секс в другом городе").

Режиссер - Трент О'Доннелл ("В лучшем мире", "Бруклин 9-9").