Пять плюсов и минусов Mazda CX-5

Mazda CX-5 второго поколения продается в нашей стране с 2017 года, кроссовер пользуется у нас стабильно высоким спросом. "РГ" постаралась выяснить главные плюсы и минусы бестселлера российского модельного ряда японской марки.

Плюсы

Фото: Предоставлено компанией Mazda

Дизайн

Дизайн Mazda CX-5 второго поколения, реализованный в рамках фирменной философии "KODO - душа движения", делает этот SUV одним из самых симпатичных и внешне динамичных. Причем экстерьер "японца" выглядит не только породисто, но и дорого, во внешности сделан явный премиальный акцент.

Такое ощущение создают как стремительные кузовные линии, так и хромированные накладки, зауженная светодиодная оптика (кстати, светотехника на основе диодов идет во всех комплектациях) и фирменные интенсивные оттенки окраски кузова, в частности, насыщенный красный цвет. Отметим также большой клиренс (193 мм), пластиковый обвес нижней части кузова, облегчающие выезды на проселок, и двери, прикрывающие пороги, в связи с чем вы не испачкаете одежду при высадке и посадке.

Качество и эргономика салона

Фото: Предоставлено компанией Mazda

В ходе смены поколений японский кроссовер получил новое оснащение и подкорректированный интерьер, причем основные новшества достались машинам топовой комплектации Executive.

Здесь выигрышно смотрятся солидные деревянные декоративные вставки, отделка центральной консоли, подлокотников дверей и кресел кожей Nappa, а также люксовая акустика Bose с сабвуфером в багажном отсеке и десятью динамиками.

Мультимедиа после модернизации получила дисплей, который почти не бликует, поскольку обзавелся специальным покрытием. Сильная сторона этой Mazda - также отличная эргономика. Разрезной же диван СХ-5 состоит из трех частей (вот вам и "лыжный лючок", и откидной подлокотник) и складывается в ровную поверхность.

Азартная управляемость

Фото: Предоставлено компанией Mazda

В ходе последней модернизации инженеры перекалибровали подвеску с прицелом на большую плавность хода, однако драйверский настрой, который дарило удачное шасси дореформенного CX-5, никуда не делся. Кроссовер по-прежнему отлично стоит на прямой, охотно заходит на вираж, демонстрируя лишь незначительные крены, а рулевое управление радует остротой и прозрачностью.

Спортивному поведению способствует в том числе и такая фирменная "фишка", как система векторизации тяги G-Vectoring Control, имитирующая блокировку переднего дифференциала, задействуя ESP и регулируя подачу тяги. Подвеска CX-5 при этом - короткоходная, плотная и практически непробиваемая на ямах и дорожных стыках.

Как начальный 2-литровый 150-стильный бензиновый мотор, так и 2,5-литровый 194-сильный бензиновый агрегат не разочаруют в плане динамики, причем наименее мощный двигатель сочетается как с передним, так и с полным приводом, а для топового зарезервирована быстродействующая и достаточно выносливая подключаемая трансмиссия 4х4.

Шумоизоляция и богатая электроника

Фото: Предоставлено компанией Mazda

Важное приобретение рестайлинговых CX-5 - усиленная шумоизоляция. Передние стекла отныне двойные, усилены дверные уплотнители, а количество шумоизолирующих матов увеличено. В результате в салоне слышен лишь шорох шин и мотор, голосящий лишь на высоких оборотах, причем этот басок вполне приятен.

Кроме того, CX-5 может похвастать такими электронными благами, как сервопривод пятой двери, люк с электроприводом, вентиляция передних сидений, информативный проекционный дисплей, системы мониторинга слепых зон и контроля за выездом из полосы, автоматического торможения с функционалом распознавания пешеходов, распознавания дорожных знаков и функция start/stop. Четыре автоматических стеклоподьемника работают тихо и быстро. Подогреваются все сиденья, зеркала, разумеется, заднее стекло и зона покоя стеклоочистителей "лобовухи".

Соотношение цена-качество

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Прайс-лист на новую Mazda CX-5 начинается сегодня от 1 846 000 рублей, и хотя речь идет о переднеприводном варианте с "механикой", эту цену по сегодняшним меркам нельзя назвать завышенной. В том числе и потому, что все самое необходимое уже есть на борту.

Это светодиодные оптические приборы с омывателем главной оптики, шесть эйрбегов, противоугонное устройство, кондиционер, подогрев передних кресел, электронный стояночный тормоз и многое другое.

В средних и топовых комплектациях добавятся двухзонный климат, круиз-контроль, адаптивный свет, доступ в салон без ключа, проектор данных на лобовое стекло, датчики парковки спереди и сзади и другие блага. Дешевле в итоге выйдут лишь одноклассники корейских брендов.

Минусы

Начинает устаревать

Фото: Предоставлено компанией Mazda

К сожалению, несмотря на искрометный дизайн, некоторые элементы салона выглядят по сегодняшним метрам если не устаревшими, то точно не ультрасовременными.

Речь прежде всего о дисплее медиацентра с диагональю 8-дюймов, что по современным мерам далеко не рекорд. При этом мультимедиа не может похвастаться также и высоким разрешением, и скорострельностью.

Спортивный аскетизм

Фото: Предоставлено компанией Mazda

В салоне можно попенять также на не слишком просторный задний ряд, что вдвойне обидно с учетом того, что межосевое расстояние здесь - одно из самых больших в сегменте. Подушка передних кресел при этом коротковата, наполнитель жестковат, а валики боковой поддержки расставлены не широко, будто с прицелом на субтильных седоков.

Не радует также бедноватый пакет "теплых" опций. Так, "лобовуха" обогревается не по всей площади, а лишь в зоне покоя стеклоочистителей, а у руля подогреваются лишь места хвата. Подогрев дивана - благо, но кнопки его включения расположились под локтями пассажиров, так что не исключены случайные срабатывания.

Асфальтовые настройки ходовой

Фото: Предоставлено компанией Mazda

Хотя в ходе модернизации инженеры постарались увеличить плавность хода, короткоходное шасси с жестко настроенными упругими элементы подробно считывает дорожную мелочевку, а на "лежачих полицейских" и ямах побольше экипаж сотрясается вместе с машиной.

Все же акцент между управляемостью и комфортом по-прежнему смещен в пользу первой. В то же время короткоходная подвеска - не лучшее подспорье при езде по пересеченке. Одно из колес быстро вывешивается, и ехать по сложному рельефу становится затруднительно. Система полного привода также настроена с прицелом на использование машины преимущественно на асфальте. В частности, здесь нет внедорожных режимов и принудительной блокировки межосевой муфты.

Требовательность к хорошему топливу

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Двигатели Skyactiv имеют повышенную степень сжатия, иными словами, они очень требовательны к качеству бензина.

Заправишься горючим, которое не слишком качественное, или с низким октановым числом (в глубинке возможно и то и другое), и любой из предлагающихся силовых агрегатов проявит склонность к детонации. Отсюда - вопрос к сроку службы двигателей при эксплуатации в регионах, где качество топлива, скажем так, плавает.

Угоняемость

Фото: Юрий Зубко/ РГ

К сожалению, Mazda СХ-5 давно и по сей день является одним из лидеров по угоняемости, располагаясь в различных рейтингах вслед за абсолютным лидером в сегменте гольф-кроссоверов в этом аспекте, Toyota RAV4. По разным оценкам количество угоняемых Mazda CX-5 только в столице составляет в среднем порядка 200 автомобилей в год. Это, кстати, оборотная сторона популярности модели.

Поскольку Mazda СХ-5 пользуется высоким спросом на нашем рынке, злоумышленникам легко перепродать угнанный автомобиль в том числе и на запчасти. В итоге в связи с высоким индексом угоняемости у этой модели выходит дорогой страховка от угона. Владельцам следует обратить внимание на меры безопасности и как минимум установить дополнительные противоугонные системы.