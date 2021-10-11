Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов

В интернете появилось видео с парашютистами, записанное за несколько минут до посадки в самолет L-410, впоследствии потерпевший крушение под Мензелинском.

На кадрах снаряженные спортсмены находятся на летной площадке на фоне воздушного судна. Они по очереди представляются, называют маркировку парашютной системы, выполняемого упражнения и сообщают о готовности к прыжку. Видно, что парашютисты находятся в хорошем настроении, смеются и шутят. Опрос нескольких человек оператор по какой-то причине пропустил.

Легкомоторный самолет L-410 мензелинского аэроклуба с 20 парашютистами на борту разбился через несколько минут после взлета. По предварительным данным, на высоте 70 метров пилоты доложили об отказе одного из двигателей.

Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек, в их числе оба пилота. Шестерым удалось выжить, в настоящее время они находятся в больницах Набережных Челнов и Казани.

Расследованием причин катастрофы занимаются следователи военного управления СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.