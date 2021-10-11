МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе

Полиция и следователи установили место закупки спиртосодержащей жидкости, которая использовалась в производстве суррогатного алкоголя в Оренбуржье. "Паленая" водка изготавливалась из технического спирта, закупленного в Уфе.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, для выпуска суррогата, от которого погибли десятки человек, применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов. Закупали его у фирмы, которая официально занимается реализацией технических жидкостей.

Сейчас правоохранители выясняют законность реализации опасной жидкости.

Как уже писала "РГ", на минувшей неделе восточное Оренбуржье стало очагом катастрофы: здесь прокатилась волна случаев отравления суррогатных алкоголем. Общее число пострадавших достигло 67, из них 34 человека умерли. По подозрению в изготовлении и сбыте смертоносного контрафакта задержаны девять человек.

Уголовное дело о массовой гибели людей после употребления контрафактного алкоголя, в составе которого был смертельный яд метанол, расследует СК РФ.