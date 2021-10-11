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Рубрика: Происшествия

МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Полиция и следователи установили место закупки спиртосодержащей жидкости, которая использовалась в производстве суррогатного алкоголя в Оренбуржье. "Паленая" водка изготавливалась из технического спирта, закупленного в Уфе.

Фото: iStock
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, для выпуска суррогата, от которого погибли десятки человек, применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов. Закупали его у фирмы, которая официально занимается реализацией технических жидкостей.

Сейчас правоохранители выясняют законность реализации опасной жидкости.

Как уже писала "РГ", на минувшей неделе восточное Оренбуржье стало очагом катастрофы: здесь прокатилась волна случаев отравления суррогатных алкоголем. Общее число пострадавших достигло 67, из них 34 человека умерли. По подозрению в изготовлении и сбыте смертоносного контрафакта задержаны девять человек.

Уголовное дело о массовой гибели людей после употребления контрафактного алкоголя, в составе которого был смертельный яд метанол, расследует СК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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