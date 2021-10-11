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11.10.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержаны 15 человек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

По фактам массовых отравлений суррогатами алкоголя в Оренбуржье возбуждено 14 уголовных дел. В ходе расследования задержаны 15 человек, восемь из них уже арестованы.

Фото: iStock
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет России. На сегодня устанавливаются обстоятельства гибели 34 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях области. Всего же, по данным следствия, пострадало 64 человека.

По данным СК, в ходе обысков у одного из организаторов подпольного бизнеса обнаружены наличные деньги на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей. На эти средства будет наложен арест.

Кроме того, при обыске найдены документы, подтверждающие, что партия метанолсодержащей жидкости была поставлена из Уфы. Сейчас там также проведены следственные действия.

Как уже писала "РГ", первый сигнал тревоги поступил в среду 6 октября, когда в Ясненском и Домбаровском районах были госпитализированы с тяжелыми отравлениями несколько местных жителей. Следственный комитет по региону возбудил два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Список пострадавших быстро рос. В крови погибших медики обнаружили сильнейший яд - метанол. Причем его концентрация в организме превышала смертельную дозу в 3 - 5 раз.

По данным УМВД по региону, для выпуска суррогата, от которого погибли десятки человек, применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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