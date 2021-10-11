Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе

Последнего из пострадавших альпинистов, оказавшихся в больнице после восхождения на Эльбрус, сегодня выписали из республиканской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

- Ни одного из пострадавших 23 сентября в больнице уже нет, все были выписаны. Последний альпинист выписан сегодня, - отметили в пресс-службе министерства.

Троих пострадавших выписали за последнюю неделю: двое были в ожоговом отделении, еще один, которого как раз выписали сегодня, - в отделении сосудистой хирургии, где ему оперировали ногу.

Как ранее сообщала "РГ", из-за резкого ухудшения погоды на горе Эльбрус группа альпинистов из 19 человек оказалась заблокирована недалеко от вершины на высоте 5400 метров. В результате спасательной операции удалось спасти 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения и горной болезни. В отношении организатора коммерческого восхождения СК возбудил уголовное дело, мужчину арестовали.