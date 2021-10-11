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11.10.2021 15:42
Рубрика: Общество

В Петербурге ученые создали самоочищающуюся на солнце ткань

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) придумали, как избавиться от трудновыводимых пятен с одежды без больших усилий и применения химических средств. Специалисты создали самоочищающуюся ткань, которая способна даже в случае сильного загрязнения стать идеально чистой. Для этого ей необходимо лишь оказаться в ультрафиолетовых лучах, сообщили "РГ" в вузе.

Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта
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В основе изобретения лежат возможности нанотехнологий. По словам доцента кафедры химических технологий университета Натальи Дащенко, создание таких свойств не было самоцелью: они возникли в процессе работы над другой задачей - закрепления нанопокрытий на разных видах тканей.

- Очищение ткани происходит за счет того, что ткань, со специальным покрытием с наночастицами, не пропускает загрязнение глубоко, - говорит доцент. - Часть загрязняющих веществ отталкивается от поверхности благодаря особому характеру покрытия, а те, что все-таки попадают глубже, разрушаются под воздействием окислительной реакции, которая возникает в нанопокрытии.

По словам Дащенко, очищение может занять от 20 до 50 минут - в зависимости от степени загрязнения. Покрытия с такими качествами могут стать особенно актуальным при производстве мебели, инвалидных колясок, верхней одежды, спортивного инвентаря - матов или татами, в обивке салонов автомобиля.

Открытием уже заинтересовались производители. Тем более что производство такой ткани не намного удорожит конечную стоимость. Как предположила Наталья Дащенко, себестоимость увеличится примерно процентов на 20-25 от начальной цены.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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