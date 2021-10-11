Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки

Toyota по какой-то причине с опозданием рассказала о достижениях своего водородомобиля Mirai второго поколения: 23 и 24 августа этого года была совершена поездка с попыткой установить рекордный пробег на одной заправке, и она увенчалась успехом.

Перед началом поездки лючок был опечатан пломбой, замер пройденного расстояния проводился по GPS. Потратив 5,65 кг водорода, автомобиль с двумя водителями на борту, сменявшими друг друга, проехал по дорогам Южной Калифорнии 1360,378 км.

Таким образом, Toyota Mirai побил собственный рекорд, поставленный в мае этого года во Франции, когда удалось проехать 1003 км.

Топливная эффективность, проверенная в "боевых условиях", оказалась лучше, чем паспортная: 152 MPGe (1,55 л/100 км) против 74 MPGe (3,18 л/100 км).

Mirai является электрокаром, который получает электричество за счёт реакции водорода и кислорода, но у Toyota есть планы выпустить и модель, которая использует водород в качестве непосредственно топлива.