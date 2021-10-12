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12.10.2021 14:30
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал о новом моторе для Lada Largus и Granta

Текст: Константин Руссов

Двигатель мощностью 90 л.с., который заменил 87-сильный мотор, дебютировал на обновлённом Lada Largus. Позднее его получило и семейство Lada Granta. АвтоВАЗ рассказал на видео обо всех изменениях, которые были внесены в агрегат, способствовавшие улучшению тяги и экономичности, а также избавившие от необходимости регулировки клапанов на пробеге до 90 тысяч километров.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Модели Lada будут выпускаться некомплектными до конца года

Двигатель с кодовым номером 11182 получил другие головку блока цилиндров, коленчатый вал, поршни, шатуны и топливную рампу. За счёт изменённых фаз газораспределения были увеличены мощность и крутящий момент, величина последнего составляет 143 Нм при 3800 оборотах в минуту.

Снижение оборотов холостого хода и уменьшение сечения дроссельного патрубка привели к улучшению топливной экономичности, механические потери снизили за счёт уменьшенной ширины распредвала.

В компании назвали преимущества нового двигателя при ежедневной эксплуатации: "отличные динамика и эластичность", что предоставляет уверенность при разгоне и более редкое переключение передач, уменьшенный шум работы мотора (-2.4 дБ), сокращение затрат на топливо и масло до 4% и 10% соответственно, увеличенный на 25% ресурс.

В конце видео АвтоВАЗ сообщил, что новый двигатель тестировался в течение полутора лет, а общий пробег во время испытания превысил миллион километров.

#Lada