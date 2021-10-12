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12.10.2021 17:10
Рубрика: Легковые авто

Лобовой краш-тест Tesla Model Y и VW ID.6: какой электрокар безопаснее?

Текст: Константин Руссов

В Китае провели необычный краш-тест двух электрокаров - Volkswagen ID.6 и Tesla Model Y, которые столкнули друг с другом с перекрытием фронтальной части на 50%. Скорость каждого автомобиля на момент сымитированной аварии составляла 64 км/ч, что сопоставимо со столкновением со стационарным деформируемым препятствием на скорости 128 км/ч.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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По итогам краш-теста ни один из испытуемых не загорелся, что уже очень здорово для автомобиля с аккумуляторами на борту, которые то и дело вспыхивают даже на просто припаркованных машинах.

После столкновения у Tesla Model Y не открылась дверь с водительской стороны, у Volkswagen ID.6 по этой части проблем не возникло, что неудивительно: "немец" тяжелее. Это добавляет очков в пользу Tesla - при меньшей массе уровень повреждений примерно такой же, как у ID.6.

Сложно сказать, какие травмы могут получить водитель и пассажиры при таком сценарии аварии, но вряд ли столкновение обернётся летальным исходом.

#Volkswagen #Tesla