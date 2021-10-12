В РТ начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе парашютистов

В Татарстане начались выплаты родственникам погибших и пострадавших при крушении самолета под Мензелинском.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, некоторые семьи уже получили денежные средства.

- Все опознаны, все 16 тел выданы. Начались выплаты, часть уже получили эти выплаты. Они производятся по факту поступления заявления, это очень короткая, но очень необходимая процедура документально, потому что это средства бюджетные, это все надо оформить, - пояснила Галимова.

Напомним, согласно решению властей Татарстана, семьи погибших в авиакатастрофе получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим перечислят по 100 и 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Кроме того, республика взяла на себя расходы по транспортировке и организации похорон, поскольку около половины жертв трагедии проживали в других регионах.

Легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, разбился около Мензелинска утром 10 октября. Через несколько минут после взлета пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. При попытке выполнить экстренную посадку воздушное судно рухнуло. В авиакатастрофе погибли 16 человек, включая двоих пилотов. Шестерым удалось выжить, в настоящее время они находятся в больницах.