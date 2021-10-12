Ученые: Любовь к просмотру телепередач ухудшает работу мозга

Новости

На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы 19:28
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи 19:03
Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ 19:01
Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым 18:42
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21 18:20
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году 18:14
Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 18:14
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 18:09
Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку 18:08
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 18:05
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации 18:02
Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева 17:59
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году 17:55
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 19:12
Рубрика: Общество

Ученые: Любовь к просмотру телепередач ухудшает работу мозга

Текст: Сергей Деменко
Знаменитый Эркюль Пуаро очень гордился своими серыми клеточками. Следил, чтобы они были всегда в порядке. Что позволяло ему раскрывать самые загадочные преступления. Интересно, так ли успешен он был бы сейчас, когда телевизор прочно завоевал мир. Дело в том, что ученые настойчиво предупреждают: любовь к просмотру телепередач грозит нашему мозгу, ухудшает когнитивные функции, сокращает объем серого вещества. Кстати, каждый год число больных деменцией увеличивается на 7 миллионов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Ученые доказали способность мозга предсказывать будущее

О том, что тяга к телевизору опасна для мозга, показали сразу три последних исследования, представленных на конференции Американского общества кардиологов. По сравнению с участниками, которые вообще не смотрели телевизор или делали это редко, у любителей телепередач когнитивные функции оказались хуже на 7 %. Во втором исследовании участники помимо самоотчетов о просмотре телевизора проходили МРТ мозга. У тех, кто проводил больше времени перед телевизором, наблюдалась выраженная атрофия серого вещества, которое важно для многих функций, включая управление мышцами, зрением, слухом, и принятия решений. И конечно, большие объемы серого вещества связаны с лучшими когнитивными навыками. В третьей работе ученые тоже обнаружили связь между просмотром телевизора и уменьшением объемом серого вещества.

- Эти исследования очень важны в разгар пандемии COVID-19, поскольку люди проводят больше времени малоподвижно, например, за просмотром телевизора, - говорит доктор Митчелл Элкинд, президент Американской ассоциации кардиологов. - Борьба с увлечением телевизором, с сидячим образом жизни может стать важным фактором для поддержания здоровья мозга.

Общество Наука

Главное сегодня

РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"