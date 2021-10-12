Ученые: Любовь к просмотру телепередач ухудшает работу мозга

Знаменитый Эркюль Пуаро очень гордился своими серыми клеточками. Следил, чтобы они были всегда в порядке. Что позволяло ему раскрывать самые загадочные преступления. Интересно, так ли успешен он был бы сейчас, когда телевизор прочно завоевал мир. Дело в том, что ученые настойчиво предупреждают: любовь к просмотру телепередач грозит нашему мозгу, ухудшает когнитивные функции, сокращает объем серого вещества. Кстати, каждый год число больных деменцией увеличивается на 7 миллионов.

О том, что тяга к телевизору опасна для мозга, показали сразу три последних исследования, представленных на конференции Американского общества кардиологов. По сравнению с участниками, которые вообще не смотрели телевизор или делали это редко, у любителей телепередач когнитивные функции оказались хуже на 7 %. Во втором исследовании участники помимо самоотчетов о просмотре телевизора проходили МРТ мозга. У тех, кто проводил больше времени перед телевизором, наблюдалась выраженная атрофия серого вещества, которое важно для многих функций, включая управление мышцами, зрением, слухом, и принятия решений. И конечно, большие объемы серого вещества связаны с лучшими когнитивными навыками. В третьей работе ученые тоже обнаружили связь между просмотром телевизора и уменьшением объемом серого вещества.

- Эти исследования очень важны в разгар пандемии COVID-19, поскольку люди проводят больше времени малоподвижно, например, за просмотром телевизора, - говорит доктор Митчелл Элкинд, президент Американской ассоциации кардиологов. - Борьба с увлечением телевизором, с сидячим образом жизни может стать важным фактором для поддержания здоровья мозга.