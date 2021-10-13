США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с РФ

Соединенные Штаты осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон хочет "иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждается в ней", пишет РИА Новости. Разовые встречи госдеп не считает достаточной заменой нормальной работе дипмиссий, которую в Вашингтоне рассчитывают возобновить. В ведомстве также ожидают, что между Россией и США будет паритет по числу дипломатов, добавил Прайс.

Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по работе загранпредставительств, сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Россия призвала к реалистичному подходу в отношениях двух стран, которые выстраивались бы "на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".

По данным пресс-службы посольства США в России в Twitter, Нуланд считает переговоры в Москве "конструктивными".